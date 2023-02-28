الامارات | دبي في مارس.. فعاليات ثقافية وعروض لأشهر فناني العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن دبي مجموعة مميزة من الحفلات والعروض الموسيقية الحية والفعاليات الثقافية خلال مارس المقبل.

وتتنوّع الفعاليات لترضي مختلف الاهتمامات والأذواق، إذ يتجدد الموعد السنوي مع المنافسات والأناقة الفاخرة والمعارض الفنية العالمية مثل «آرت دبي»، المعرض الفني الدولي الرائد على مستوى الشرق الأوسط، الذي ينتظره محبو الفن الحديث والمعاصر، وصولاً إلى عروض وحفلات موسيقية لا مثيل لها بمشاركة أبرز الفنانين العالميين.

ويستضيف مسرح «دبي أوبرا» في الثالث من مارس أسطورة الفلامنكو الإسباني دييغو إل سيغالا، الحائز جائزتي «غرامي»، والذي يقدم أشهر أعماله اللاتينية مثل (سوليداد، وكييريمي، ولاجريماس نجيراس).

ويعود الباكستاني عاطف أسلم، على مسرح «كوكا كولا أرينا» في الرابع من مارس للقاء جمهوره مجدداً، إذ يقدم النجم العالمي أغانيه مصحوباً بأوركسترا الفردوس، الفرقة الموسيقية النسائية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتضم عازفات من أكثر من 23 دولة مختلفة.

وتستضيف دبي نسختها الخاصة من«ريوايند» Rewind، أضخم مهرجان موسيقي مخصص للأغاني القديمة في المملكة المتحدة، تحت اسم «ريوايند فيست دي إكس بي». ويشكل المهرجان الذي يقام في الرابع من مارس في «بلا بلا دبي»، رحلة موسيقية إلى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، من خلال سهرة مستمرة من العروض الحية لأهم أساطير موسيقى البوب مثل طوني هادلي، هيفن 17، هيذر سمول، تي باو، والثنائي الحائز جوائز «جو ويست».

وتحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً غنائياً 10 مارس على مسرح «دبي أوبرا».

ويستضيف نادي زيرو غرافيتي الشاطئي في 11 مارس «ديميتري فيغاس ولايك مايك»، أحد أهم الثنائيات في الموسيقى الإلكترونية على مستوى العالم، في حفل يقام على الشاطئ ويستمر يوماً كاملاً مع أكثر من 16 ساعة متواصلة من الموسيقى.

ويعود المطرب والملحن ماجد المهندس، إلى مسرح «كوكا كولا أرينا» في 17 مارس، حيث يؤدي النجم أغانيه الأكثر شعبية من ألبومات مختلفة.

كما تستضيف دبي نجمة موسيقى البوب العالمية ديمي لوفاتو، إذ تعود الفنانة المرشحة لجائزتي «غرامي» إلى الإمارة بعد ست سنوات من حفلها عام 2017، لتقيم أول حفل لها على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 18 مارس.

ويعود الفريق الشبابي الإيرلندي «ذا سكريبت» إلى دبي في 18 مارس للمشاركة في مهرجان القديس باتريك، الذي تنظمه «ماك جيتيجان» على مسرح مدينة دبي للإعلام. ويؤدي الفريق مجموعة من أنجح أغانيه مثل «نو غود إن غود باي» و«ذا مان هو كانت بي موفد». ويشارك في الحفل فريق الروك «ذا كوروناز»، القادم من مدينة دبلن، إلى جانب مجموعة من الفنانين ومنسقي الأغاني.

تُقام فعاليات «آرت دبي» بين الثالث والخامس من مارس، إذ يعود إلى مدينة جميرا في دورته الـ16. ويسلط المعرض الضوء على الإبداعات الفنية الحديثة والمعاصرة من مختلف أنحاء العالم، إذ يشارك فيه أكثر من 400 فنان من 40 دولة، والذين تتوزع أعمالهم الفنية على قاعات عرض مختلفة هي: «كونتمبوراري» (الفن المعاصر)، و«مودرن» (الفن الحديث)، و«البوابة»، و«ديجيتال» (الفن الرقمي.)

أما فعاليات معرض فنون العالم دبي، فتنظم من التاسع إلى 12 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، إذ سيحظى زوّار المعرض الرائد على مستوى المنطقة، الذي يقدم أعمالاً فنية بأسعار معقولة، بفرصة مشاهدة أكثر من 4000 عمل فني و300 معرض وفنان عالمي تحت سقف واحد، وتتمثل رسالة معرض فنون العالم دبي في وضع الفن في متناول الجميع، مع التركيز على توجهات فنية مختلفة مثل فن الشارع والخط العربي.

يستضيف مسرح «دبي أوبرا» أسطورة الفلامنكو الإسباني دييغو إل سيغالا.

«آرت دبي».. المعرض الدولي الذي ينتظره محبو الفن الحديث.