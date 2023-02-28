الامارات | الطائر الوردي يلوّن محمية رأس الخور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترفرف محلّقة حيناً، وتستريح باحثة عن طعامها حيناً آخر.. طيور الفلامنغو (النحام) تلوّن محمية رأس الخور في دبي بالوردي، ليست كطيور مهاجرة تعبر المدينة سريعاً، إذ صارت علامة على المكان، وضيفاً دائماً عليه، تستقبل الزوّار من محبي الطبيعة، والباحثين عن استرخاء وسط مساحة خلابة، تضم أنواعاً عدة من الطيور.