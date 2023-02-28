الامارات | الطائر الوردي يلوّن محمية رأس الخور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطائر الوردي يلوّن محمية رأس الخور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترفرف محلّقة حيناً، وتستريح باحثة عن طعامها حيناً آخر.. طيور الفلامنغو (النحام) تلوّن محمية رأس الخور في دبي بالوردي، ليست كطيور مهاجرة تعبر المدينة سريعاً، إذ صارت علامة على المكان، وضيفاً دائماً عليه، تستقبل الزوّار من محبي الطبيعة، والباحثين عن استرخاء وسط مساحة خلابة، تضم أنواعاً عدة من الطيور.
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