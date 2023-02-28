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الامارات | الطائر الوردي يلوّن محمية رأس الخور

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترفرف محلّقة حيناً، وتستريح باحثة عن طعامها حيناً آخر.. طيور الفلامنغو (النحام) تلوّن محمية رأس الخور في دبي بالوردي، ليست كطيور مهاجرة تعبر المدينة سريعاً، إذ صارت علامة على المكان، وضيفاً دائماً عليه، تستقبل الزوّار من محبي الطبيعة، والباحثين عن استرخاء وسط مساحة خلابة، تضم أنواعاً عدة من الطيور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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