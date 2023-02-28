الامارات | 2000 متنافس في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظّمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية بمنطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية في هذه النسخة التي اجتذبت 2000 متسابق من الجنسين من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتميزت الانطلاقة بتفوق رماة سلطنة عمان، الذين أحكموا سيطرتهم على المراكز الأولى في فئتي كبار المشاركين والناشئين، ففي كبار المشاركين جاء في المركز الأول سالم الوهيبي، وفاز أحمد المسهلي بالمركز الأول في فئة الناشئين.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، إن «النجاحات التي تتحقق في موسم بطولات فزاع للرياضات التراثية، جاءت بفضل التعاون والتكاتف مع الجهات المتخصصة في هذا المجال».

من جانبه، قال سالم الوهيبي، صاحب المركز الأول عن فئة كبار المشاركين في نسخة هذا العام، الذي سبق أن فاز به في 2015: «نترقب دائماً المشاركة في البطولة التراثية التي نعتز ونفتخر بها».