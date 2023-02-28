الامارات | فيلم «الرجل النملة 3» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فيلم «آنت - مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» على صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، وفق التقديرات الأولية التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. وحقق الجزء الثالث من «آنت - مان»، الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي، 32 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وحلّ ثانياً في الترتيب الفيلم الكوميدي الأسود «كرايزي بير». وأتى فيلم «دجيزس ريفولوشن»، الذي يستند إلى قصة حقيقية، في المرتبة الثالثة.

أما رابعاً، فحلّ فيلم «أفاتار: ذي واي أوف ووتر»، مع إيرادات بلغت 4.7 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الـ11 له.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» للأطفال من سلسلة «شريك»، مع تحقيقه إيرادات بـ4.1 ملايين دولار.