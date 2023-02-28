ما هي أفضل طرق تحسين الحالة المزاجية؟.. خطوات بسيطة لتقوية مناعتك النفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من السيدات يعانين من حالات اكتئاب وحزن شديدة، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في الحالة النفسية، والبعض منهن يحاولن البحث عن طرق علاجية للتخلص من الطاقة السلبية التي تنتابهن عن طريق اللجوء إلى الأطباء النفسيين وخبراء التغذية، لكن لا يعرفن أن الحل يكمن في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

علاقة الرياضة بالاكتئاب

أظهرت دراسة منشور نتائجها في الصحيفة البريطانية الخاصة بالطب الرياضي «British Journal of Sports Medicine»، أن الرياضة تساعد على تخفيف الأعراض الناجمة عن اضطرابات الاكتئاب والقلق، ويوضح الباحثون أن ما نعرفه هو أن الرياضة تساعد على تحسين الصحة النفسية للفرد، لكن لم نكن نعرف بشكل دقيق أن الرياضة ترقى لتكون علاجًا يخفف أعراض الاضطراب.

تعليق طبيب

قالت راندا الطحان، أخصائي الصحة النفسية، لـ«هُن»، إن الحديث عن تقوية المناعة النفسية، يرتبط بالتمرينات الرياضية، إذ أن التمرينات تقوي عضلة القلب، فتقوية عضلات القلب والجسم تجعل كل قوى الجسم متساوية، وكلما كانت أقوى كلما كان استقبال الأحداث بطريقة منطقية من خلال الحلول والمواجهة.

نصائح لتقوية المناعة النفسية

كما حددت «الطحان»، طرق وتمارين تساعد على تقوية المناعة النفسية للعقل والجسم والقلب لرفع هرمون السعادة، إذ يحتاج الجسم لممارسة الرياضة والنزول لصالات الجيم، مع تناول أطعمة صحية، والقيام بأنشطة تغذي القلب، مع الذهاب للمتخصصين النفسيين وتفريغ المشاعر والتخلص من الطاقة السلبية.

المناعة النفسية

وقدمت نصائح لتقوية المناعة النفسية، وهي كالتالي:

- حافظي على راحتك النفسية.

- كوني إيجابية.

- يجب أن يكون المحتوى الغذائي متوازن.

- تناول الوجبات في أوقات محددة.

- تناول ثلاثة وجبات صغيرة أفضل من وجبة كبيرة.

- تجنب الجوع لمدة طويلة.

- شرب كمية كافية من السوائل وخاصة في الطقس الحار.

- الإكثار من الطعام المفيد كالسلطة والخضراوات والفاكهة.

- تجنب المقليات والأغذية السريعة أو المسبكة.