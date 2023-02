من هي أرملة اللاعب بيليه؟.. تسلمت جائزة «ذا بيست» مكانه في مشهد مؤثر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ديسمبر الماضي توفي أسطورة كرة القدم بيليه عن عمر يناهز 82 عاما، ويعد حوالي شهرين من وفاته لازالت أرملته ورفيقة مرضه السيدة مارسيا سيبيل، تتصدر المشهد وذلك بعدما تسلمت اليوم جائزة استثنائية وخاصة له حيث منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي جائزة «ذا بيست» في مشهد مؤثر، خلال حفل The Best 2023 وذلك بعض عرض فيلم وثائقي يتناول حياة الجوهرة البرازيلية وسط دموع الحاضرين، فمن هي زوجته التي دائما ما تتواجد من أجله؟، هو ما يستعرضه التقرير التالي بحسب the sun و mirror.

من هي زوجة اللاعب بيليه؟

مارسيا زوجة اللاعب بيليه، دعمته داخل وخارج الملعب، بما في ذلك خلال أيامه الأخيرة، وقد ولدت لأبوين باولو أوكي وإيزورا أوكي، وهي من أصل ياباني، وولدت زوجة بيليه في ساو باولو بالبرازيل ولديها شقيق اسمه كارلوس ألبرتو أوكي.

تعتبر مارسيا زوجة بيليه الثالثة، وتصفره بـ25 عاما، والتحقت بمدرستها المحلية في البرازيل قبل أن تتوجه إلى المدرسة الثانوية للحصول على درجة البكالوريوس، وقد أدى ذلك إلى قيام أوكي ببدء عملا تجاريا في قطاع الإمدادات الطبية، وقد التقت ببيليه في الثمانينيات في حفلة في نيويورك، وحاوطتهما الشائعات حتى ظهرت العلاقة حتى عام 2010، وعلى الرغم من تصويرهما معًا في كثير من الأحيان، إلا أن العاشقين لم يؤكدا علاقتهما أبدًا حتى يوليو 2016 عندما أعلنا زواجهما.

أطفال بيليه

وعقب إعلان زواجهما تساءل الكثيرون عن إنجابهما أطفالا؟، لدى بيليه سبعة أطفال من زيجات سابقة، حيث كان لبيليه ثلاثة أطفال من زواجه الأول من روزيميري دوس ريس تشولب، كيلي وجنيفر وإدينو، ثم رزق بتوأم جوشوا وسيليست مع زوجته الثانية أسيريا ناسيمنتو، ولديه أيضًا طفلان آخران هما فلافيا وساندرا ريجينا ماتشادو، لكنه لم ينجب من مارسيا.