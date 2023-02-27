طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم.. خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فاهيتا الدجاج من الأكلات المكسيكية وهناك كثير من الشيفات المصريين المبدعين فيها، فيما يلي طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم، لتحصلين على نفس الطعم الرائع، وبخطوات سهلة وسريعة بنفس طريقة الشيف الشيربيني، يمكنك التنويع في أكلاتك بعمل فاهيتا الدجاج، من صدر الدجاج المخلية فهي سريعة ولذيذة في وقت واحد، تعرفي على طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

وتتكون طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم من عدة خطوات وهي كالتالي:

صدر الدجاج مقطع شرائح متساوية

ملعقة صغيرة ونصف بابريكا مطحونة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ربع ملعقة صغير فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة ملح

ثمرة فلفل أخضر مقطع شرائح

ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح

ثمرة بصل مقطعة جوانح

ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة للخضار

نصف ملعقة صغيرة ملح للخضار

4 أرغفة خبز التورتيلا

كوب جبن شيدر

كوب لبنة طرية

طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم.. التحضير

ويمكنك اتباع طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم الآتية:

يخلط الدجاج مع الكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود.

يوضع الدجاج بمقلاة واسعة على نار متوسطة حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

يصب عصير الليمون فوق الدجاج ويقلب لمدة دقيقتين.

يرفع الدجاج من المقلاة ويترك جانبا.

يتبل الفلفل الملون والبصل بالبابريكا والملح وضعي الخضار في نفس مقلاة الدجاج وقلبيه على نار عالية حتى تتحمر.

يسخن الفرن على حرارة 200 درجة.

يوضع الدجاج والخضار في طبق الفرن ويدخل للفرن لمدة 20 دقيقة لينضج الدجاج مع الخضار.

عند التقديم يوزع الدجاج والخضار واللبنة والجبن على خبز التورتيلا ويغلق الخبز على الحشوة على شكل رول ويقدم ساخنا.