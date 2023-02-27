نصائح لجعل الملابس تدوم لفترة أطول.. السر في إعادة التدوير والصناعة المحلية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في ظل الموضة السريعة أصبح ما يشغل بال الكثير من السيدات هو مظهرهن، وكيف يبدين دائمًا، ولا يعلمن أن إنشاء خزانة ملابس جيدة، تأتي من جعلها أكثر استدامة، وهذا ما سلط عليه بنك الكساء المصري ومركز كوكون الثقافي الضوء، في مبادرة معرض «الشياكة المستدامة»، الذي قُدم لأول مرة من خلال إعادة تدوير قطع الملابس المختلفة، خلال شهر فبراير الجاري.

استدامة الملابس

قالت نوران البنان، سفيرة المبادرة، في حديثها، لـ«الوطن»، إن استدامة الملابس هي عدم إهدار الملابس، والتجديد في شكل الملابس دون بذل الكثير من الجهد، وإن المعرض جاء من أجل تغيير أفكار السيدات تجاه الموضة.

طرق لتجديد الملابس

ولاستدامة الملابس، قدمت «البنان»، عدة نصائح، وهي كالتالي:

- إنشاء خزانة ملابس مستدامة من الصفر، تلزم ارتداء العلامات التجارية المحلية التي تنتشر في بيئتك المحيطة.

- تقييد اختياراتك من كل الاتجاهات في الملابس.

- إنفاق أقل قليلًا مما أنتِ معتادة على الملابس.

- اتباع قاعدة الثلاثين بهدف شراء قطع للاحتفاظ بها وتجديد ارتدائها إلى الأبد.

- الابتعاد عن شراء القطعة التي تعرفين أنكِ سترتدينها لمناسبة واحدة فقط.

- اختاري قطعًا أكثر تنوعًا يمكن تصميمها بطرق مختلفة.

- تحقيق الإحساس بالحداثة من خلال اختيار القطع القديمة للبسها مرة أخرى.

- استئجار ملابس خاصة لمناسبات معينة.

- شراء الملابس بنظام اقتصادي بهدف تقليل الإهدار والاستفادة القصوى من الموارد، لتحدى خط الإنتاج الخطي للأزياء الذي ينتهي بالتخلص من الملابس في النفايات.

- استخدام منصات التأجير بدلًا من شراء ملابس جديدة في كل مرة، لكل مناسبة.

- الاستثمار في الملابس الموسمية، من خلال شراء العناصر التي تعرف أنها تفيد على مدار السنة.

- إنفاق الجزء الأكبر من أموالك على القطع التي تناسبك لأكثر من موسم واحد، لجعل خزانة الملابس أكثر استدامة.

- الاعتناء بالملابس حتى تدوم لفترة أطول.

- التعرف على كيفية إصلاح الملابس بنفسك.

- التفكير جيدًا قبل التخلص من الملابس في الصناديق العادية.

- تبرع بملابسك لأصدقائك أو عائلتك أو جيرانك أو للجمعيات الخيرية.

- محاولة الوعي بأنهم كأفراد يجب استدامه ما عندهم، وعدم شراء الجديد.

- التجديد في الملابس الموجودة.

- شراء الملابس المستعملة.

- شراء الصناعات المحلية ذلك يقلل من المخلفات.

تغيير العادات الشرائية

وأضافت «البنان»، أن يجب على السيدات تغيير السلوك الاستهلاكي غير الواعي للملابس، إذ أن ذلك يهدف للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تقليل انبعاث الكربون، وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للجيل الحالي، وللأجيال القادمة.