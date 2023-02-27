زوجة سعد لمجرد غيثة العلاكي.. سنوات طويلة من الدعم والصداقة والحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ظهورهما سويا في آخر محاكمات سعد لمجرد بتهمة الاعتداء على فرنسية، حيث حكم القضاء الفرنسي عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، أصبحت غيثة العلاكي تحت الأضواء، لأنها تدعم زوجها في قضية حساسة يهاجمه فيها الرأي العام من كل العالم، وقد كانتغيثة هي أول من عرف لمشكلة سعد لمجرد، ورفع عليه قضية منذ سنوات، فقد صرح بأنها كانت قبل العائلة، فمن هي زوجة سعد لمجرد غيثة العلاكي التي تدعمه على طول الخط ويثق فيها مثل والديه؟، فيما يلي أبرز المعلومات عنها بحسب الصحف المغربية، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة زوجة سعد لمجرد غيثة العلاكي

تربطهما علاقة منذ سنوات طويلة، فـ غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد هي حافظة أسراره وأفضل صديقه لديه منذ سنين، كانت أول من أخبرها باتهام الفتاة البريسية له في عام 2018، وقد لجأ إليها قبل والديه، وقال إنها تعرف كيف تتصرف في مثل تلك المواقف عكس العائلة.

كانت غيثة العلاكي وبعد يومين من احتجاز سعد لمجرد، مع والده على متن طائرة مسافرة إلى فرنسا، وقد رصدت عدسات الكاميرات وجودها داخل الحكمة لمتابعة قضية سعد لمجرد بمجرد اعتقاله، ولكن غيثة لم يكن ظهورها الأول في عام 2018، ولكن منذ عام 2014 وهي تظهر معه دائما في معظم الأماكن والصور.

غيثة العلاكي من عائلة مغربية عريقة وهي سيدة أعمال بارزة، كان سعد لمجرد يحرص دوما على تهنئتها بعيد ميلادها فلفت إليها الأنظار، في كل عام ينشر صورا لهما، وقد صرح من قبل إنها صديقته المقربة، ولكن لم تلبث تلك الصداقة أن تتحول إلى حالة حب.

في شهر نوفمبر الماضي ودون أي مقدمات أعلن الفنان سعد لمجرد زواجه من غيثة العلاكي ونشر الثنائي صورا ولقطات من حفل الزفاف الذي تضمن فقرات تقليدية مغربية، وقد ارتديا الأثواب المغربية التقليدية خلال الفرح، وتعتبر غيثة هي الزواج الثاني له، الاول كان من سيدة تدعي يمين، وظهر معها في 2007 أثناء مشاركته في برنامج سوبر ستار.