نصائح لتحسين مرونة الشعر ومنعه من التكسر

أحياناً يعاندكِ شعركِ ويرفض الاستسلام لرغباتكِ، خاصة عندما يعاني من التكسر والهيشان بشكل مستمر، فتصبح الخيوط الصغيرة المزعجة تظهر من منتصف الشعر مثل جهاز الإرسال على رأسكِ، فمال الحل؟

جفاف الشعر أو تصفيف الشعر الحراري المستمر أو غسله في كثير من الأحيان هو السبب في مشكلة الشعر هذه، ومن بين العديد من الأسباب لذلك، يعد نقص مرونة الشعر سبباً رئيسياً، حيث يتكون الشعر من بروتين ورطوبة، ويحدد التوازن بين الاثنين مرونتهما.

فيما يلي بعض النصائح لتحسين مرونة الشعر ومنع تكسر الشعر من المنتصف:

1 . تجنب الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف

سواء كان مجففاً أو فرد الشعر، فإن جميع أدوات التصفيف هذه كثيفة الحرارة، تزيل الرطوبة الطبيعية من شعركِ، مما يجعله جافاً وعرضةً للتلف، لتجنب ذلك، قللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر إذا كان شعركِ ينكسر من المنتصف.

2 . علاج البروتين

تعد علاجات البروتين خياراً رائعاً لإصلاح مرونة الشعر، وتوفير خصلات مع ترطيب وافر وتقوية الشعر من المنتصف، ضعي علاج البروتين مرة أو مرتين في الشهر للحصول على نتائج مهمة، وسيجعل شعركِ ناعماً، ويقوي خصلاته، كما سيمكن شعركِ من التمدد دون كسر.

3 . ترطيب عميق لشعركِ بانتظام

مع البيئة الملوثة والاستخدام الشديد لأدوات تصفيف الشعر الذي يحدث للشعر، من المهم ترطيبه بعمق بما لا يقل عن مرتين في الشهر، لمنح شعركِ الترطيب الذي يحتاجه، كما يحسن من قوامه ويضيف اللمعان والمرونة عليه.

4 . تحسين نظامك الغذائي

إذا كنتِ تريدين أن تكون بشرتكِ وشعركِ بصحة جيدة، فأنت بحاجة إلى إعطاء جسمكِ التغذية التي يتطلبها، لن يؤدي تناول الأطعمة المناسبة إلى تحسين مرونة الشعر فحسب، بل يمكنه أيضاً تقوية الخصلات.

تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض واللحوم في نظامكِ الغذائي لتغذية شعركِ، كما أن الأطعمة التي تحتوي على أوميغا - 3 أحماض دهنية يمكن أن تغذي شعركِ، لذلك قومي بتضمين سمك السلمون والمكسرات في نظامكِ الغذائي أيضاً.

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