خبيرة الموضة السورية ديمة إبراهيم بصدد إطلاق برنامج للموضة

كشفت خبيرة الموضة السورية ديمة إبراهيم أنها بصدد إطلاق برنامج جديد يختص بكل ما تحتاجه المرأة العربية لمعرفته في عالم الأناقة بداية من الأزياء مروراً بتنسيق الألوان والإطلالات وصولاً إلى الاكسسوارات والماكياج والتجميل، وقالت ديمة في تصريح خاص بأنها كانت تنوي طرح برنامجها منتصف شهر فبراير ولكن الأخبار التي عاشها العالم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا جعلها تؤجل موعد الطرح حتى وقت لاحق، كما أن ما جرى جعلها تغير خط البرنامج من كونه برنامج نقدي إلى برنامج يقدم النصيحة والإرشاد في اختيار الألوان الصحيحة والمناسبة لكل فتاة، وقالت ديمة في هذا الصدد: «لقد عشنا أياماً صعبة، وما زلنا نعاني من آثار ما حصل، وأعتقد أن الأسلوب الناقد لا يتناسب مع المرحلة الحالية، ولهذا قررت تغيير شكل البرنامج ليكون أقرب من الناس».

جدير بالذكر أن ديمة هي زوجة الفنان السوري إسماعيل مداح وقد انشغلت في الفترة الماضية في حملات دعم المتضررين من الزلزال رفقة زوجها، وعندما سألناها عن موعد طرح برنامجها الجديد قالت: «لست على عجلة من أمري، كنت أريد أن يكون البرنامج تزامناً مع طرح تشكيلة رمضان، ولكن انشغالي بمساعدة أهلنا المتضررين وحملات التبرعات والدعم جعلتني أتأخر قليلاً في بدء التصوير، ولهذا سأختار الموعد المناسب لإطلاق البرنامج عندما نطمئن على أن أوضاع المتضررين من الزلزال أصبحت أفضل حالاً».

ورداً على طلب لتوجيه نصائح سريعة من خلال هذا الحوار لإطلالات رمضان قالت ديمة: «أنا أحب البساطة واختيار كل سيدة أو فتاة لما يليق بها، فنحن من نصنع الموضة وليست هي من يصنعنا، بمعنى إن كانت الموضة مثلاً في لون لا يناسب بشرتي أتحايل على الأمر لأكسر ذلك بألوان أخرى أكثر تناسباً معي» وتابعت بالقول: «الإطلالات الرمضانية تعتمد بشكل أساسي على العبايات وأنا أميل إلى العباءة الملونة دون مبالغة والتي تظهر الأناقة المناسبة للشهر الكريم».

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