أول صور وظهور لـ شادي زيدان وزوجته بعد وفاته: روحي يا بطل قصتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 27 عاما تزوج الفنان السوري شادي زيدان من سوزانا الفرا، ولكنه استطاع طوال تلك الفترة أن يجعلها له وحده، فأخفاها وبعد وفاته يعتبر هذا هو الظهور الأول لها، وهي سيدة سورية من خارج الوسط الفني، تهتم بعلم الطاقة والكون واليوجا وتعطي دورات تدريبية في منهج الترانسفيرينج، وقد كتبت له رسالة مؤثرة خاصة له، بعد وفاته، قبل شهرين فقط من ذكرى زواجهما الـ27.

تفاصيل رسالة شادي زيدان وزوجته سوزانا

ونعت سوزانا زوجة شادي زيدان بصورة ورسالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكانت رسالة عاطفية مؤثرة رائعة، ملحقة بصورة لـ شادي زيدان وزوجته، وهما في بداية حياتهما، وكانا يبدوان في غاية الانسجام والحب، وفيما يلي تفاصيل الرسالة.

كتبت سوزانا: «شادي روحي يا بطل قصتي، يا حُب أبدي سكنني، يا عزيز النفس من اجتمعت فيه الرجولة والشهامة والنبل، كنت دوماً نجمي المُرشد، حكيمي المعلم، خير الأب، أقرب الأخ، أطيب الصديق، أغلى الحبيب وأعظم الزوج، حبيبي يا شادي يا صاحب العقل الراجح، العين الثاقبة والحدس العالي الذي كان يُصيب دائما، إلا أنه أخطأ هذه المرة و يا له من خطأ.. كنت تخبرني أننا سنكبر في العمر معاً وكنت أقول انني طالما اشم عطرك فأنا شابة.. لكن هيهات كَبِرتُ فجأة و لم اجدك قرب».

واستكملت زوجة شادي زيدان صدى روحك يملأ كل زوايا قلبي الذي غادر مع قلبك.. قلبك الحنون الذي طالما نمت على انغام دقاته.. خبأتك لسنين طويلة عميقاً عميقاً، بعيداً بعيداً عن الأنظار الفضولية.. لأنني أؤمن انني بأمان عندما تكون لي وحدي، لم أرد أن اتكلم عنك لأحد.. لان كل الكلام لا يكفي لوصفك».

الظهور الأول لزوجة شادي زيدان

ورغم حرص شادي زيدان على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام طوال تلك الفترة، إلا أنها المرة الأولى بعد وفاة شادي زيدان، تظهر زوجته للنور، ويبدو أنه جمعتهما قصة حب قوية.

ولم تكن سوزانا هي الوحيدة التي نعته فقد ظهر أشقاؤه أيضا وقد نشروا صورا لهم سويا، وقد نعاه عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل في سوريا.