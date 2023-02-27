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ماريتا عاصي الحلاني تنشر أول صور من حفل خطوبتها: «بداية الأبد»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوبة ماريتا عاصي الحلاني

في حفل بسيط، بحضور الأهل والأصدقاء، في تجمع عائلي، احتفلت ماريتا عاصي الحلاني بخطوبتها على كميل أبي خليل مدير إنتاج إحدى الشركات الغنائية، وبدت في غاية البساطة والجمال، وبدأت العائلة كلها في مشاركة صورا ولقطات من الحفل احتفالا بخطوبة ماريتا، وقد ظهرت الأسرة كلها تقريبا معها في الصور التي شاركوها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

صور من حفلة خطوبة ماريتا الحلاني

كانت أول من نشر صور لحفة الخطوبة هي كوليت الحلاني، والدة ماريتا الحلاني، وذلك لتبارك لابنتها خطوبتها وتتمنى لها حياة جديدة سعيدة، وكتبت في تعلقها على الصور التي ضمت لقطات من الخطوبة، إنهم كل حياتها، وكل ما تملك في الدنيا ملحقة هذا التعليق بصور من الحفل.

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كما شاركت دانا الحلاني صورا لها ولشقيقتها من حفلة الخطوبة، وباركت لماريتا وكتبت قائلة: «أجمل عروسة قادمة، أميرتي ألف مبروك يا حياتي»، وألحقتها بصورة وهي تقبلها، وبدت ابنتا عاصي الحلاني في غاية الجمال.

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وشارك كذلك خطيب ماريتا صورا لهما من الخطوبة كما أعلنت ابنة الحلاني خطوبتها، وشاركت صورة لها مع كميل أبي خليل، وكتبت على الصورة بداية الأبد.

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تفاصيل لوك ماريتا

ارتدت ماريتا فستانا رائعا من اللون اللبني مع الرمادي، شفاف له بطانة، قصير وعليه إكستنشن طويل، نصف كم، برقبة وبدت في غاية الجمال حيث صففت شعرها بطريقة بسيطة ومكياج هادئ، فبدت متناغمة في حفل خطوبتها التي لم تكن فيها تفاصيل كثير.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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