إضافة 9 تحاليل جديدة لفحص المقبلين على الزواج.. إليكِ أهميتها وخطواتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بيئة أسرية بصحة جيدة وخالية من المشاكل والأمراض، هو أول اهتمامات المجتمع، لذلك أطلقت المبادرة الرئاسية الخاصة بالمقبلين على الزواج، حملة صحية للمقبلين على الزواج، لعمل فحوصات طبية عديدة، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، وتلك الفحوصات لصحة أفضل ولتوفير متابعة طبية للمقبلين على الزواج.

تحاليل للمقبلين على الزواج

ومن جانبه، كشف حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه تمت إضافة نحو 9 تحاليل جديدة مرتبطة بأمراض تنتقل عن طريق العدوى أو أمراض مزمنة، وهذه التحاليل ستكون في سرية تامة، ولن يطلع أحد على نتيجة التحليل إلا صاحبه، كما أن نتيجة التحاليل لا تؤثر على إتمام الزواج من عدمه، فهذا قرار يرجع لطرفي الزواج، ولكن إجراء التحليلات نفسها هي المطلوبة لإتمام الزواج.

أهمية التحاليل

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرنامج، أنها عبارة عن مجموعة فحوصات مرتبطة بالكشف الطبي للمقبلين على الزواج من أجل الحفاظ على صحة الأسرة المصرية في المستقبل، موضحًا أن الحد الأقصى للحصول على الشهادة 14 يومًا بسبب الفحوصات، لأن التحاليل الجينية تستغرق وقتًا كبيرًا.

وتعقيبًا على ذلك، قال هايدي فايز، استشاري أمراض الباطنة وضغط الدم، لـ«هن»، إن الكشف المبكر في كثير من الأمراض، وخاصةً الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، ومضاعفات ذلك، يأتي لتجنب حدوث الأمراض وفي حالة المرضى لسرعة الشفاء، وإن الفحص الدوري الشامل عن عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، أمرًا إلزاميًا للمقبلين على الزواج وغيرهم.

الهدف من تحاليل فحوصات الزواج

وبحسب وزارة الصحة، إن الهدف من التحاليل، هي كالتالي:

- إخبار المقبلين على الزواج بما يعانون منه.

- الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية.

- تقليل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة من خلال الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة المؤدية لهذه الأمراض.

- تقليل نسبة الإصابة بمضاعفات الأمراض المزمنة.

- زيادة نسبة الأشخاص المتعلمين القادرين على توفير العناية الذاتية من خلال السلوكيات الصحية.

- تغير نمط الحياة، بهدف وقاية أنفسهم من الأمراض المزمنة.

- تحسين جودة الحياة من خلال تحقيق الأهداف السابقة.

- توفير المتابعة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب.

- حماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب.

إجراء التحاليل الطبية

- التوجه إلى غرفة المشورة للفحص.

- التوجه إلى أقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

- تستهدف المبادرة الطرفين المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء الموجودين، أي جميع المقيمين في مصر وليست للمصريين فقط

- تقديم الخدمة في جميع محافظات الجمهورية في حوالي 302 مراكز ووحدة طبية ووجود مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل.

- تقديم الخدمة الصحية بشكل ثابت في جميع بالمراكز والوحدات الطبية المحددة، بالإضافة إلى الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنة بأرقام تسلسلية مخصصة لكل شهادة وQR - كود مسجلة بوزارة العدل بعد إجراء الفحص.

- نتائج الكشف الطبي مطلوبة ضمن مسوغات إتمام الزواج ولا يتم استلام هذه النتائج إلا من صاحب التحليل شخصيًا، أو من ينوب عنه في استلام الوثيقة بموجب توكيل رسمي.