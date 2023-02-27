أسباب التهاب الجيوب الأنفية وطرق علاج صداعها.. استخدمي الأعشاب الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشكلة الجيوب الأنفية تؤرق الكثير من السيدات، إذ تحدث بسبب التهاب الغشاء المخاطي الذي يبطن الجيوب الأنفية، بسبب الجراثيم واحتباس الهواء الذي يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الجيوب، وقد يصاحبه الصداع الشديد بسبب الالتهابات العديدة الناتجة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب وعلاج الجيوب الأنفية والصداع المصاحب لها.

أسباب الجيوب الأنفية

وفي هذا الصدد، قال محمد كامل، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لـ«هُن»، إن التهابات الجيوب الأنفية يحدث بسبب نوبة إنفلونزا شديدة أحدثت ميكروبات في الغشاء المبطن داخل الجيوب الأنفية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وقدم أعراض عديدة للجيوب الأنفية، وهي كالتالي:

- سيلان الأنف.

- الشعور بامتلاء الأذنين.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- التهاب في الحلق.

- انتفاخ حول العينين أو في الخدين أو في الأنف أو في الجبهة.

- صعوبة الشم والتذوق.

- الشعور بألم أو ضغط في الأذنين.

- الشعور بألم في الفك العلوي أو في الأسنان.

- الشعور بتعب عام أو اضطراب.

- التورم الشديد في الوجه.

- زيادة الألم ووجود إفرازات أنفية.

- ألم في الفك العلوي

- انسداد الأنف.

- صعوبة التنفس بسبب انسداد الأنف.

- احمرار في الأنف أو الخدين أو الجُفون.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- انسداد الأذن.

- والصداع الشديد.

علاج الجيوب الأنفية

وأضاف أن علاج الجيوب الأنفية والصداع المصاحب لها يكمن في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية وعلاج العدوى، ويكون ذلك من خلال التالي:

- المضادات الحيوية التي ينصح بها الطبيب لعلاج العدوى البكتيرية.

- تنفس البخار يساعد على الحد من التهابات الجيوب الأنفية، وبالتالي التخلص من وجود الصداع الملازم لها.

- يمكن للمريض الضغط على المنطقة المؤلمة ولكن بحرص، للحد من انسداد الأنف.

- وضع كمادات من المياه الدافئة على الجيوب الأنفية، إذ تساعد في التخلص من المخاط.

- يلزم الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل.

- الأعشاب التي تساعد في تخفيف الآلام، وتهدئة أعراض الجيوب الأنفية.

علاج الجيوب الأنفية بالأعشاب

- النعناع

لاحتوائه على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يساعد تناوله على تقليل التهاب الجيوب الأنفية.

- الينسون

فهو من المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية متعددة بما في ذلك مضادات الالتهاب والبكتريا.