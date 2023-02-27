رسالة مؤثرة من سوزانا الفرا لزوجها الراحل شادي زيدان.. صدمها موته المفاجئ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يا حُبا أبدي أسكنني» ترحل الروح إلى خالقها ويبقي الحب ليعيد الذكريات، ويدمي القلب حزنًا على الفراق المكتوب حتما على الجميع، بعد وفاة زوجها الفنان السوري شادي زيدان، كتبت زوجته المُعلمة والكاتبة سوزانا الفرا رسالة عاطفية مؤثرة تودع فيها زوجها، الذي رحل عن عمر يناهز الـ49 عاما بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل له كان من المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.

رسالة سوزانا الفرا لزوجها

بعد وفاة الممثل السوري شادي زيدان، شاركت زوجته سوزانا الفرا متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة تجمعهم سويا، وعلقت عليها قائلة «ادي روحي يا بطل قصتي.. ياحُبا أبدي سكنني، يا عزيز النفس من اجتمعت فيه الرجولة والشهامة والنبل، كنت دوما نجمي المُرشد، حكيمي المعلم، خير الأب، أقرب الأخ، أطيب الصديق، أغلى الحبيب وأعظم الزوج»

بينما تملكها الحزن على فراق زوجها، استعادت سوزانا الفرا ذكريا 27 عاما من الحب والود، قائلة «شادي يا هدية مُنحت لي من الرحمن لـ27 سنة بحساب السنين الأرضية كانت لتكتمل بعد شهرين، ليضل ذاك التاريخ تاركا بصمته في كل تفاصيل حياتي، حبيبي يا شادي يا صاحب العقل الراجح، العين الثاقبة والحدس العالي الذي كان يُصيب دائما، إلا أنه اخطأ هذه المرة و يا له من خطأ، كنت تخبرني أننا سنكبر في العمر معا، وكنت أقول أنني طالما اشم عطرك فأنا شابة، لكن هيهات كَبِرتُ فجأة و لم أجدك قربي».

واستكملت في رسالتها التي تودع فيها زوجها قائلة« صدى روحك يملأ كل زوايا قلبي الذي غادر مع قلبك، قلبك الحنون الذي طالما نمت على أنغام دقاته، خبأتك لسنين طويلة عميقا عميقا، بعيدا بعيدا عن الأنظار الفضولية، لأنني أؤمن أنني بأمان عندما تكون لي وحدي، لم أرد أن اتكلم عنك لأحد».

وتابعت «لأن كل الكلام لا يكفي لوصفك، أحببتك أحبك وسأحبك حتى نهاية الأكوان، شاكرة لله على كل لحظة قضيتها معك في هذا العالم الفان، وأشكرك على الحب الذي غمرتني إياه بلا حساب، قصتي معك لم تنتهي، انتظر بشوقٍ التقاء أرواحنا حيث لا فراق ولا انفصال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، نور وسلام لروحك الحبيبة الأبدية في كل زمان و مكان»

من هي سوزانا الفرا؟

وبعد رسالتها المؤثرة التي لاقت تفاعلا كبيرا على صفحتها الشخصية على «انستجرام»، ليتسائل الكثير عن من هي سوزانا الفرا؟، ويستعرض «هُن» معلومات عنها في التقرير التالي:

- تعمل سوزانا الفرا معلمة في إحدى المدارس السورية.

- مهتمة بالكتابة ومؤخراً أصدرت كتاب بتقنية الواقع الافتراضي يسمى «كاهنة تافتي» يتحدث عن تعزيز الذات.

- جمعتها علاقة حب وزواج استمر قرابة الـ27 عاما مع الفنان السوري شادي زيدان، الذي رحل بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء تصويره أحد المشاهد.