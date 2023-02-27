هيفاء وهبي تودّع الشتاء بإطلالة مبتكرة

هيفاء وهبي كانت نجمة موسم شتاء 2023 بإختياراتها المميزة من الأزياء الكاجوال الأنيقة والفخمة، وشكلت إطلالاتها مصدر إلهام لكل إمراة عاشقة للموضة، خاصة مع الإختيارات اللافتة للنجمة اللبنانية من الملابس الشتوية التي طبعت فيها موضة الموسم بالعديد من الصيحات، وأهمها صيحة البوتس الطويل الذي نسقته بطرق مبتكرة مع العديد من تصاميم ملابسها، وكان آخرها في الساعات الماضية حينما ارتدت البوتس الأحمر الطويل مع الجمبسوت الأسود بطريقة عصرية، فنرصد لكم من "هي" تفاصيل احدث اطلالاتها في أواخر شتاء 2023 مع جولة نتذكر فيها العديد من تنسيقات أزيائها التي لفتت فيها الأنظار.

أحدث اطلالة شتوية لهيفاء وهبي مع البوت الأحمر

الفنانة هيفاء وهبي لفتت الأنظار في أواخر موسم الشتاء بإطلالتها المميزة على انستغرام، فخضعت لجلسة تصوير استعرضت فيها تنسيق أزيائها مرتدية جمبسوت أسود ساتان بتصميم كاجوال مريح مع القماش الفضي اللامع في الجزء العلوي منه عند منطقة الصدر، ما منح القطعة الفخامة وكسر من اللوك الكاجوال قليلا لتأتي القطعة متماشية مع السهرات، ارتدت معه "معطف" فرو باللون البيج مع بعض التوشيحات البنيّة المستوحاة من النقشة البريّة.

أحدث اطلالة شتوية لهيفاء وهبي مع البوت الأحمر

اما اللافت فكان تنسيق هيفاء وهبي مع ملابسها بوط طويل باللون الاحمر من ماركة Giuseppe Zanotti، حيث أضفت هذه اللمسة المزيد من التنسيق المبتكر على اطلالتها، لتبدو هيفاء وهبي نجمة التنسيقات المبتكرة في شتاء 2023.

أحدث اطلالة شتوية لهيفاء وهبي مع البوت الأحمر

بالنسبة الى اطلالتها الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي والمكياج السموكي مع صيحة طلاء الأظافر الفرانش باللون الأحمر.

هذه الإطلالة تعد من التنسيقات المميزة التي تناسب اطلالات المرأة المفعمة بالحيوية والعاشقة للموضة، كذلك فإنها تحقق لها الدفء والراحة، لكن من المستحسن دائما ارتداء البوت الطويل لصاحبات القامة الطويلة وإلا يمكن الاتجاه نحو البوت الأقصر، أي بطول تحت الركبة.

أحدث اطلالة شتوية لهيفاء وهبي مع البوت الأحمر

هيفاء وهبي بإطلالة الجينز مع البوت البيج

إطلالات الجينز التي لا تبطل موضتها في كل المواسم، نسقتها هيفاء وهبي بشكل شتوي لافت وشبابي في ظهورها قبل أيام قليلة على انستغرام، فتألقت تنورة قصيرة من الجينز مع جاكيت مطابقة من نفس اللون والقماش، وارتدت أسفلها بلوزة صوفية زرقاء، وما كان لافتا كذلك هو إضفائها لعنصر البوت الأساسي في اطلالتها هذه حيث انتعلت بوتس عالي باللون البيج من الشمواه، بتوقيع ايف سان لوران Yves Saint Laurent .

هيفاء وهبي بإطلالة الجينز مع البوت البيج

إطلالة هيفاء وهبي اتسمت بالعصرية والشبابية وجعلتها مفعمة بالحيوية حيث يمكن للمرأة الشابة الاستلهام منها هذا التنسيق الشتوي في أواخر موسم شتاء 2023.

هيفاء وهبي بإطلالات كاجوال أنيقة مع البوت بنقشة الثعبان

العديد من صيحات الموضة طبعت بها هيفاء وهبي اطلالتها في موسم الشتاء الحالي، وخاصة مع تنسيقات الكاجوال ذات الطابع الفخم. فرأيناها في مجموعة صور لها ترتدي ملابس شتوية تألفت من بنطلون من الجينز الأزرق مع توب باللون البني من الصوف بأكمام طويلة، ونسقت مع تلك الإطلالة جاكيت باللون الأزرق المبطن، الذي تميز بأكمامه الطويلة.



وأكملت لمستها الشتوية بإنتعال بوت طويل باللون البيج بنقشة الثعبان، والذي وصل طوله إلى أعلى الركبة، ليضفي لمسة أنيقة ودافئة على إطلالتها.

صيحة نقشة الزواحف او الثعبان، كانت ضمن الإتجاهات التي رسمت أزياء هيفاء وهبي لموسم الشتاء الحالي، فرأيناها ايضا تختار البوت الطويل بنقشة جلد الحيّة بتوقيع باريس تكساس. وظهرت في صورها من داخل السيارة مرتدية سروال جينز أزرق وتوب باللونين الأبيض والأحمر ونسقتهما مع جاكيت من الفرو البني، وأكملت طلتها لقبعة الكاوبوي البنيّة لتمنح لوكها المزيد من اللمسات المبتكرة والعصرية.

هيفاء وهبي بإطلالات كاجوال أنيقة مع البوت بنقشة الثعبان

إطلالة هيفاء بمعطف الفرو الأسود مع البوت الداكن

هيفاء وهبي ظهرت كذلك في وقت سابق بمجموعة من الأزياء الشتوية التي نسقت معها البوتس الطويل باللون الداكن باللون الأسود. فإختارت خلال تواجدها في القاهرة، اطلالة دافئة تألفت من فستان باللون الرمادي الداكن بقصّة مميزة مسحوبة على القوام مع الزمة في وسط الثوب، ونسقت معه معطف فرو فخم باللون الأسود تميز بطبقات الكشكش، ونسقت معه البوت الأسود الجلدي الطويل العنق من توقيع الماركة الشهيرة توم فورد .

وتعد هذه الإطلالة مناسبة للسهرات المسائية خاصة وتمنح المرأة اللوك الأنيق العصري الى جانب الدفء في موسم الشتاء.

إطلالة كلاسيكية ورياضية مع البوت الأسود

هيفاء وهبي ابهرتنا بقدرتها على اختيار تنسيقات أزياء عصرية دمجت معها البوت الطويل، فشاهدناها قبل أسابيع قليلة بإطلالة باللون الأسود من Dolce & Gabbana عبارة عن طقم رياضي مكون من كروب توب وسروال ضيق، تزين كل منهما بشعار دار الأزياء الشهيرة، باللون الأسود أيضًا، ونسقت مع لوكها قبعة رياضية سوداء، وقررت هيفاء أن تضيف لمسة كلاسيكية على تلك الإطلالة الرياضية فوضعت معطف أسود طويل من الصوف فوقها، وانتعلت بوت طويل جلدي باللون الأسود بكعب عال من برادا Prada.

هيفاء وهبي بجمبسوت أسود لامع مع البوت الزهري

وبالطبع لن ننسى أولى اطلالات هيفاء الشتوية أثناء احيائها حفلها الأول في السعودية ضمن موسم الرياض، حيث فاجأت الجميع بإختيارها لإطلالة مميزة تألفت من جمسبوت أسود لامع من توقيع Alexandre Vauthier.ونسقته مع بوت زهري.



وفي تفاصيل اطلالتها، جاء جمبسوت هيفاء وهبي بالقماش اللامع وبأكمامه الطويلة، وبقصّة مجسمة على الجسم والتي ناسبت جدا قوام هيفاء وأبرزت منحنيات قوامها الأنثوي، اما اللمسة الأبرز في تفاصيل طلتها هو اجادتها لاختيار لـ "بوت طويل" بلون زهري من تصميم الكسندر فوتييه ايضا، وكسر لون البوت من حدة الأسود في ملابسها، فجاء التنسيق أكثر من رائع بهذه الإطلالة الأيقونية لها.

هيفاء وهبي بجمبسوت أسود لامع مع البوت الزهري

هذه كانت أبرز خيارات هيفاء وهبي الشتوية مع صيحة البوت الطويل، فإستلهمي من أسلوبها العصري، واي اطلالة أكثر اعجبتك ضمن الصور المرفقة؟.

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