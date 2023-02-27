17 قاعدة في إتيكيت لبس الفساتين.. أبرزها المظهر الأنيق وتجنب الموضة الصادمة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

«فن الإتيكيت»، من الفنون التي تضم قيما كثيرة من معايير الذوق العام، التي يجب مراعاتها من جانب كل فتاة أو سيدة، إذ يحرص عدد كبير منهم في التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ومعرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في ارتداء الملابس، وهناك إتيكيت خاص بارتداء الفساتين، يجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

ويستعرض «هُن» إتيكيت ارتداء الفساتين بحسب الكتاب المترجم «إتيكيت الهوانم» للكاتبة فلورنس هارتلي، التي خصصت أعمالها في شوؤن النساء.

إتيكيت الأناقة

‫- أولى القواعد التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالملابس، إنه لا غنى عن النظافة المثالية والتعديل الدقيق لكل قطعة في الفستان.

- كما أنه من الإتيكيت جعل حجابك المنظم يتحدث عنكِ، وإذا كنتِ غير محجبة، اجعلي شعرك دائمًا يظهر بشكل منتظم.

- العناية في اختيار الملابس والحفاظ عليها بالترتيب الصحيح.

- ‏الياقة أو الدانتيل الناعم، إذا كانت متسخة، ستفقد جمالها.

- وضع كل قطعة ملابس، عند خلعها، بحذر وسلاسة في مكانها الصحيح.

- يجب أن يناسب الفستان المناسبة التي تذهب إليها السيدة، وأن يكون مناسبًا للذوق السليم واللياقة.

- لا ترتدي فستانًا في غير محله أو خارج الموسم تحت الانطباع بأنه «سيفي بالغرض لمرة واحدة»، أو «لن يلاحظه أحد».

مظهر أنيق وغير صادم

- الظهور بمظهر أنيق يأتي من ترتيب الفساتين، سواء كان للمنزل أو الشارع أو المساء.

- لا تكوني خاضعة لإملاءات الموضة، في نفس الوقت عليك تجنب الغرابة أو الانحراف فيما تلبسينه، هناك بعض الأشخاص الذين سيتبعون في تحدٍ للذوق الموضة إلى أقصى درجاتها، فهذه علامة مؤكدة على الابتذال.

- كوني حذرة دائمًا عند تكوين الأجزاء المختلفة لخزانة ملابسك، بحيث تناسبك كل قطعة منها بدقة.

- لا يجب اتباع هذه القاعدة في الملابس الخارجية وحدها، وعليك اتباع ذلك أيضًا في ملابس المنزل.

- احرصي دائمًا على أن تكون تفاصيل فستانك مكتملة تمامًا في كل نقطة.

- تتطلب الملابس الصغيرة في خزانة الملابس عناية مستمرة للحفاظ على ترتيب مثالي لها.

- ‏اجعلي المنديل والأحذية والقفازات والأحزمة دائمًا كاملة وأنيقة ومتناسقة.

- ترتيب فستان لكل مناسبة، احذري من أن يكون في الفستان زر مفقود فعليكِ مراجعة ما تحتويه خزانة الملابس وترتيبها بدقة فدعي الفساتين تتدلى بسلاسة.

-من أهوم قواعد الإتيكيت الحرص على تناسق كل لون جيدًا مع بقية الألوان.

- يجب تعليق الفساتين الجميلة في مكانها المناسب.