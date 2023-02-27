طريقة تحضير كيك القرع بالقرفة.. وصفة جديدة وصحية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر وصفة كيك القرع بالقرفة أو كما تسمى في الكثير من الدول الأجنبية بفطيرة اليقطين بالقرفة من الوصفات الشائعة، التي تلقى رواجا كبيرا في الكثير من الدول، لأن اليقطين (القرع) والقرفة كلاهما مكونين صحيين يحتويان على الكثير من الفوائد الغذائية، وتحرص الأمهات على إعدادها سواء في المناسبات أو عطلات نهاية الأسبوع، وفقا لموقع «food» البريطاني.

مكونات كيكة القرع بالقرفة

- كوب و3/4 دقيق.

- نصف كوب من الزيت النباتي.

- ربع كوب عصير البرتقال.

- كوب ونصف من القرع المهروس.

- نصف كوب السكر البني.

-¾ سكر أبيض.

- بيضتان.

- ربع ملعقة من جوزة الطيب.

- ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- ملعقتين صغيرتين من القرفة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- رقائق الشوكولاته حسب الرغبة.

طريقة تحضير كيك القرع بالقرفة

لعمل كيك القرع بالقرفة، أولا سخني الفرن على 175 درجة مئوية، ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق.

- انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والقرنفل وجوزة الطيب والملح والقرفة، ثم ضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبيها برفق واتركي الخليط جانبا.

- في وعاء آخر، اخلطي القرع مع عصير البرتقال والزيت جيدا، ثم في بولة متوسطة، اخفقي البيض مع السكر الأبيض والبني والفانيليا، وبسرعة عالية حتى يتضاعف حجم الخليط.

- ضيفي خليط القرع واستمري في الخفق، ثم ضيفي مزيج الدقيق تدريجيا، وقلبيه برفق حتى تمتزج المكونات، ثم اسكبي خليط الكيك في القالب، واخبزي الكيك لمدة 60 دقيقة حتى ينضج ثم قدميها.

- يمكنك استبدال بعض المكونات فيها حتى تصبح صحية أكثر مثل استخدام العسل بدل السكر، واستخدام زيت الزيتون بدل من الزيت النباتي، واستخدام الشيكولاته الدارك بدلا من الشيكولاته العادية.