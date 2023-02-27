سرّ ارتباط دار فالنتينو باللون الأحمر وقصة التصاميم الساحرة المستوحاة منه

الأحمر بدرجاته المختلفة يعتبر من أجمل الالوان ومن أكثرها قوة وجرأة وقد ارتبط بمفاهيم ومعانِ كثيرة كما تم استخدامه في مجالات مختلفة في الحياة بما في ذلك مجال الأزياء أيضاَ، وهنالك عدد من مصممي الأزياء الذين ارتبط اسمهم باللون الأحمر ومن أبرزهم فالنتينو Valentino الذي جمعه بهذا اللون تاريخ طويل من الابداع والابتكار ومنه قدم أجمل تصاميم الفساتين التي تألقت بها أشهر النجمات العالميات على السجادة الحمراء، فما هي قصة فالنتينو Valentino واللون الأحمر؟ اليك كل ما عليك معرفقته….



حقائق مثيرة عن اللون الأحمر

نرى اللون الأحمر بشكل يومي سواءاً في المنزل أو في الشارع أو في الطبعية أو في خزائننا لكن هل فكرنا يومنا بشكل عميق بهذا اللون؟ لأن وإن فعلنا فسنكتشف الكثير من الحقائق المثيرة عن هذا اللون القوي واليك بعضها: هو لون أساسي مثل الأصفر والأزرق وهذا يعني أنه لايمكن صنع الأحمر من خلال مزج عدد من الألوان مع بعضها البعض.

لهذا اللون الموجة الأطول في الطيف ولهذا من السهل ملاحظته من مسافة بعيدة. وهو اللون الأول الذي يستطيع حديثي الولادة رؤيته. كمت أنه يرمز للعاطفة والحب ولهذا في يوم الفالنتين ينتشر بكثرة يتبادل العشّاق ورود حمراء تعبيراً عن الحب، اضافة إلى أنه يرمز إلى الطاقة والقوة وهذا ما يدفع الكثير من الشركات لاستخدامه في إعلاناتها الطرقية للفت الأنظار.

وطبعاً فالأحمر أصبح رمزاً للأنوثة والجاذبية والمرأة التي ترتدي الأحمر تلفت الأنظار من بعيد وتعبّر من خلاله على ثقتها بنفسها وهو يناسب النساء السمراوات الشقراوات على حد سواء ولهذا استعماله في صناعة الأزياء محبب وشائع جداً، ولعل دار فالنتينو Valentino كان أفضل من استخدم الأحمر في تصاميمه بطريقة مبتكرة وراقية.

"الأحمر هو اللون الذي يعيدني الى مرحلة الطفولة. وهو سر حظي السعيد" هذا ما قاله فالنتينو غارافاني Valentino Garavani عن اللون الأحمر وهذا ما دفعه لاستخدامه بكثرة في مختلفة مجموعاته.

فالنتينو غرافاني واللون الأحمر قصة شغف لا تنتهي

يعود افتتان فالنتينو Valentino باللون الأحمر الى زمن بعيد جداً وتحديداً حين كان في الثالثة عشر من عمره حين كان يصطحبه والده لحضور عروض الأوبرا في برشلونة، وفي عرض “كارمن” Carmen حيث أطلت جميع النساء على المسرح باللون الأحمر يتمايلن بطريقة جذابة وملفتة وحتى المقاعد والستائر كانت جميعها باللون الأحمر وهذا ما أجج فيه شغف خاص تجاه هذا اللون.



وحين بدأ بتصميم الأزياء وافتتح الورشة الخاصة به عام 1959 قدم أول مجموعة صيفية له وضمت فستان كوكتيل باللون الأحمر أطلق عليه اسم “فستان الحفل” the Fiesta Dress وقد كان مشغول من طبقات من التول الأحمر وهذا الفستان هو الذي مهد الطريق أمام فالنتينو ليصنع امبراطوريته في الموضة.

وبعد ذلك أصبحت درجة الأحمر الساطعة التي يستخدمها والمستوحاة من ورود شقائق النعمان مرتبطة باسم فالنتينو Valentino.

وحتى أن Valentino Red أصبح لون بانتون Pantone رسمي، وعلى مر السنوات شاهدنا الكثير من التصاميم الرائعة التي قدمها الدار من هذا اللون سواءاً على فساتين السهرة الطويلة أو على الفساتين القصيرة أو تنسيقات التنانير مع القمصان والسترات وغيرها.

وقد استمر شغفه بهذا اللون وانتقل بشكل تلقائي إلى مجموعات بيير باولو بيتشيولي Pierpaolo Piccioli المدير الابداعي الحالي للدار والذي حافظ على ارث ورموز الدار بما في ذلك اللون الأحمر الذي مازال يقدمه بنفس النهج لكن بطريقة أكثر عصرية تتلائم مع الزمن الحالي.

"برأي أن المرأة التي ترتدي اللون الأحمر دائماً ما تبدو مُبهرة"- فالنتينو غارافاني

مفهومه عن المرأة التي ترتدي اللون الأحمر مختلف، فهي برأيه متألقة ومشرقة ومفعمة بالأنوثة والطاقة وحضورها آثر واستثنائي وعلى مر السنوات شاهدنا الكثيرات من النجمات اللواتي ألبسهن فالنتينو اللون الأحمر من خلال أجمل التصاميم واليك بعض الأمثلة.



نجمات فرضن أنوثتهن الطاغية من خلال فساتين فالنتينو الحمراء

الأحمر ومنذ عشرات السنين يعتبر من الخيارات الأولى بالنسبة للنجمات في المناسبات الكبيرة وعلى السجادة الحمراء كونه لون الأنوثة والفخامة والجاذبية، وتصاميم فالنتينو Valentino الحمراء لطالما لها وقع خاص وعلى مر السنوات وصولاً الى اليوم شاهدنا عدد كبير من النجمات في فساتين حمراء ساحرة حملت توقيع الدار…



السيد فالنتينو برفقة النجمة اليزابيت هيرفي في فستان أحمر من تصميمه في مهرجان كان

تألقت الممثلة الإنكليزية الشهيرة اليزابيت هارلي Elisabeth Hurley عام 2007 في مهرجان كان السينمائي برفقة السيد فالنتينو Valentino وهي ترتدي فستان من تصميمه باللون الأحمر الحيوي بقصة ناعمة ومنسدلة مع أزار من الكريستال عند منطقة الصدر.



ليف تايلور في فستان قصير باللون الأحمر من فالنتينو

اختارت ليف تايلور Liv Taylor اطلالة أنثوية ناعمة عام 2008 في فستان قصير باللون الأحمر حمل توقيع فالنتينو Valentino بقصة شبابية من أكمام مع حزام عريض على الخصر مزين بشريطة جانبية كبيرة وتنورة كلوش وصل طولها حد الركبة.

أن هاثاواي في فستان أحمر من فالنتينو في حفل الأوسكار

أحد أجمل اطلالات النجمة آن هاثاواي Anne Hathaway كانت في حفل الأوسكار عام 2011 في فستان من قماش التفتا باللون الأحمر الناصع بقصة أنيقة وفاخرة من دون أكمام مع ذيل طوبل من الخلف مزين بالورود التي تم تشكيلها من القماش ذاته.



زندايا في اطلالة مشرقة باللون الأحمر

حضرت زندايا Zendaya حقل الايمي لعام 2022 في فستان باللون الأحمر من فالنتينو Valentino بتصميم أنثوي لكن عصري مع أكتاف مكشوفة وقصة ذيل السمكة الجذابة الضيقة من الأعلى والتي تزداد اتساعاً من الأسفل.

مارغو روبي تخطف الأنظار في فستان باللون الأحمر من فالنتينو

في بداية هذا العام شاهدنا مارغو روبي Margot Robbie في اطلالة ساحرة خطف بها الأنظار في فستان باللون الأحمر من فالنتينو Valentino بقصة مبتكرة وجذاب منسدل من الأمام بتصميم يشبع الكاب والظهر مكشوف من الخلف.



الأحمر لون الحياة والدم، لون الشغف والحب والجاذبية كما أنه اللون المفضل لدار فالنتينو Valentino الذي منه صنع تصاميم لا تُنسى واطلالات ساحرة للنجمات تألقن بها في مختلف المناسبات.

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