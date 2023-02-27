أجدد صيحات المكياج من أسبوع الموضة في نيويورك 2024

اختتم أسبوع الموضة في نيويورك لموسم شتاء وخريف 2024، حيث لفت أنظار السيدات الصحيات الجديدة التي اعتمدتها الكثير من أيقونات الموضة والجمال، في طريقة رسم مكياج الوجه، حيث كانت خطوط الآيلاينر العصرية وألوان أحمر الشفاه الجريئة هي الأبرز في واجهة أسبوع الموضة في نيويورك، مع تطبيق الكثير من دور الأزياء الاتجاهات الساحرة المختلفة التي انعكست بشكل جميل على ما قدموه هذا الأسبوع، والتي تناسب المرأة العصرية وإطلالتها المختلفة.

طرق تطبيق مكياج أسبوع الموضة في نيويورك

رسمات المكياج البني الداكن

من أجمل الصحيات التي لفتت نظر العديد من محبي الموضة والجمال هذا الأسبوع، مكياج العيون البني الداكن، حيث طرحت دار Naeem Khan التدرجات الداكنة البارزة مع التموجات المات والساحرة على كامل العينين، حيث تعكس الظلال البنية لون العين بشكل قوي، مع سحب الظلال إلى الخارج بأسلوب السموكي، قبل الدمج بالظلال البراقة على الجهة الداخلية للعينين تجعلها أكثر جاذبية.

مع تطبيق هذه الرسمة البنية الداكنة، يمكنك توحيد لون البشرة، مع تطبيق الخطوط السوداء الكريمية على الجفون السفلى للعينين، مع تكثيف طبقات الماسكارا السوداء بطريقة مسحوبة إلى الأعلى، ووضع ألوان أحمر الشفاه النيود لإطلالة أكثر جاذبية.

مكياج عيون سموكي قوي

بينما طرحت دار Frederick Anderson مجموعة مختلفة من رسمات المكياج القوي، والتي ركزت فيها على مكياج العين السموكي، مع ظلال باللون النيلية العريضة والتي جاءت بشكل مجنح على كامل الجفون العليا للعينين للحصول على إطلالة استثنائية.

ومع تطبيق عيون السموكي يمكنك سحب الخطوط السوداء العريضة على الجفون السفلى، مع دمج اللون بخطوط هندسية ومزدوجة على الجهة الداخلية للعينين ليعطي مظهر أكثر مميزاً، بجانب الخطوط السوداء لا بد من تمرير اللون الأسود داخل العينين لتوسيع سحبة العينين. مع الحفاظ على توحيد لون البشرة.

رسمات الآيلاينر العصرية والمزدوجة

ركز أسبوع الموضة في نيويورك على رسمات الآيلاينر بخطوط عريضة مزدوجة ومترابطة مع سحبها على الجفون العليا والسفلى بأسلوب هندسي. وهذه واحدة من الطرق التي تطبقها دار شيارا Chiara Boni La Petite Robe مع تعريض الخط على كامل الجفون العليا للعينين، لرسمة مميزة وأكثر جاذبية.

أما عن الجفون السفلى للعينين، قومي برسم خطوط الآيلاينر الرفيعة، ويمكنك تطبيق ألوان أحمر الشفاه القوي بتدرجاته الوردية مع تطبيق الغلاس اللماع على الشفاه.

أنا عن رسمات الآيلاينر الرفيعة المسحوبة بشكل مستقيم وملفت على الجهة العليا لعينيك، فهذه واحدة من الطرق الناعمة التي قامت بتطبيقها Tory Burch. فقومي بتمرير الخط من وسط العينين دون سحب أية خطوط على الجفون السفلى. مع الظلال المشمشية الفاتحة.

ألوان أحمر شفاه أومبريه ومات

من أبرز اتجاهات أحمر الشفاه التي لاقت رواجاً في أسبوع الموضة بنيويورك، هو ألوان أحمر الشفاه المات بدرجاتها المختلفة، والتي تعتبر أساسية لتكبير حجم الشفاه بطريقة طبيعية، حيث قامت دار Kim Shui بتطبيق هذه التدرجات القوية، من داخل الشفاه تأتي درجات الأحمر المات القوية.

ومع تطبيق أحمر الشفاه المات يمكنك اختيار خطوط الكونتور البنفسجية العريضة المسحوبة على الجهة الخارجية، مع تعريض اللون بشكل واضح على الشفة السفلى فقط. حيث تعمل هذه الخطوة على تعزيز لون الشفاه وجعلها أكثر جاذبية.

رسمات الحواجب الشقراء

أما عن البشرة السمراء فيكون دائما الاختيار دائماً الشعيرات الكثيفة المبعثرة مع سحبة عينيك، حيث قامت دار Laquan Smith بتطبيق هذه الرسمة العالية ونصف الدائرية، مع تمشيط الخصل إلى الأعلى، يمكن أن يساعد ملئ الخطوط العريضة بشكل منتظم من الجهة الخارجية للحصول على مظهر جريء.

ومع الحواجب الكثيفة مع الشعيرات الموحدة إلى الأعلى بدون إزالة الشعر الزائد من الجهة الداخلية مع وجود خطوط متوازية برسمة موحدة، لمظهر جذاب ومميز.

خطوط الآيلاينر على الجفون السفلى

من أشهر الطرق لرسم خطوط الآيلاينر بطريقة عصرية هو تمرير الخطوط البنية الجريئة والمسحوبة على كامل الجفون السفلى للعينين بعيداً عن تطبيق أي ظلال على عينيك، وهذه أفضل إطلالات دار Chocheng.

فهذه إحدى الرسمات المات، التي يمكن تطبيقها من خلال تمرير خطوط الآيلاينر الرفيعة على الجفون السفلى للعينين، دون وجود اي خطوط على الجهة العليا للعينين لضمان إطلالة توسيع سحبة العيون. كما يمكن إضافة أسفل الحواجب بالظلال البيج المات مع الحفاظ على البشرة الموحدة والبيضاء.

رسمات المكياج الأحمر الفاتح

ومن أبرز الصيحات التي اعتمدتها دارBibhu Mohapatra هي رسمات المكياج الأحمر الفاتح على كامل الجفون العليا للعينين بطريقة رسم السموكي، مع البشرة الموحدة بدون إضافة أي أدوات تجميل للبشرة.

يمكنك البدء بتطبيق درجات اللون الأغمق من الخارج والأفتح من الداخل، مع تطبيق أحمر الشفاه الأحمر على الشفايف، وطبقات من الماسكارا الفاتحة، والتي تغطي الرموش بطريقة مميزة.

رسمات الظلال البرونزية القوية

ومن أفضل تطبيقات المكياج التي أبهرت الكثير خلال أسبوع الموضة في نيويورك هذا العام هو عرض Badgley Mischk، حيث تم تطبيق الظلال البرونزية المسحوبة على الجفون العليا للعينين، مع وجود الكثير من الإضاءة الخاصة بالجهة الخارجية للعينين باللون الذهبي الفاتح.

كل هذا مع وجود طبقات من الماسكارا الطبيعية والمسحوبة إلى الأعلى، مع وجود أحمر الشفاه البني مع الكونتور الرفيع على الجهة الخارجية.

رسمات الظلال البرونزية البراقة

أما عن البشرة البيضاء فكانت من أفضل الطرق الخاصة بها هي اختيار التدرجات الفاتحة مع التموجات المات والساحرة من وحي دار Dennis Basso.، حيث يمكنك تطبيق الظلال البرونزية القوية على كامل الجفون العليا للعينين، مع سحب الظلال إلى الخارج بطريقة المكياج السموكي.

لا بد من تغليف بشرتك بالكونتوريغ البرونزي الذي يجعل بشرتك أكثر جاذبية، ولا تتخلى عن تكثيف البلاشر الوردي أعلى الوجنتين، مع تطبيق إضاءة أسفل العينين بالظلال البيج الفاتحة، ولا تكتمل الإطلالة إلا بأحمر الشفاه النيود المات.

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