النظارات الشمسية الملونة موضة هذا العام

يمكن النظر إلى النظارات الشمسية الملونة المبهجة على أنها معزة للمزاج أو ربما تكون انعكاساً للراحة الجماعية بأن الحياة في طريقها إلى ما كنا نعرفه من قبل، قبل 2020، بعد كل شيء واحدة من أكبر موضوعات الملابس التي تم طرحها خلال العامين الماضيين هي البساطة، حيث تتبنى المطبوعات والألوان الزاهية وكل ما تقدمه الموضة، ستستمر متعة ارتداء الملابس هذه في ربيع وصيف 2023، لذا يمكن للنظارات الملونة التي تختارينها أن تساعدك على توجيه هذه الطاقة.

أدناه، ابحثي عن سبعة طرق لمعرفة اتجاه النظارات الشمسية الملونة هذا الربيع والصيف.

نظراً لأن اللون الأصفر يعزز الحالة المزاجية، فمن الطبيعي فقط تجربة ظلال الشمس الساطعة، مثل الإطارات والعدسات الصفراء، يتضمن تعديل موديل هذا إطارات رفيعة المستوى وإطارات من الأسيتات.

على مر السنين، تراجعت الإطارات الحمراء، لحسن الحظ، فإن هذا اللون الخاص يزدهر جيداً في عام 2023، كما يتضح في عروض الأزياء وبالتالي، فإن الخيارات في هذا اللون ستكون لا حصر لها أيضاً، حيث يمكنك العثور على نظارات شمسية حمراء في كل نمط تقريباً، من الأشكال البيضاوية إلى الصور الظلية كبيرة الحجم.

جربي اللون الأخضر هذا العام ولكن مع النظارات الشمسية الخاصة بكِ، من خلال مجموعة واسعة من الخيارات، يفتح لكِ هذا الظل بالتأكيد خيارات كثيرة لتصميمات مختلفة من منظور فسيولوجي، يُعرف اللون الأخضر بتأثيره المهدئ على الجسم.

كان اللون الأزرق منتشراً في مدارج عروض الربيع ونتيجة لذلك، تزخر مجموعة النظارات بظلالها، من الأزرق الباستيل إلى الكوبالت الداكن، لديكِ أيضاً اختيارك للشكل، مع إطارات أسيتات ضيقة ولكن ليست رفيعة جداً وأنماط كبيرة بدون إطار من بين مجموعة متنوعة.

بينما يعتبر اللون الأبيض محايداً في شكل عام، فإن اللون ليس منتشراً مثل الأسود أو البني عندما يتعلق الأمر بالنظارات إنها طريقة سهلة للغاية لمتابعة الاتجاه دون ارتداء اللون الغامق، يمكنك اختيار اللون الأبيض الساطع أو أن تكوني أكثر دقة مع اختيار النظارات الشمسية الملونة الخاصة بكِ في لون أبيض باهت.

لقد تغلغل اللون الوردي في كل شبر من صناعة الأزياء ستكون المظارات الملونة الوردية والمبهرة المقترنة بالملابس الأنثوية للغاية هو ما ستحاولين تجربته هذا الصيف.

إذا كنتِ من عشاق الألوان، فاختاري زوجاً من النظارات الشمسية بلونين، من المؤكد أن أقران الإطار بلون العدسة الباستيل اللوني يمثل اتجاهاً كبيراً، يمكنك أيضاً اختيار نمط يكون نصف الإطار بلون واحد والنصف الآخر ظل مختلف.

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