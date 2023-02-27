زيندايا تتألق بفستان عتيق من فيرساتشي في حفل NAACP لعام 2023

لحضور حفل توزيع جوائز NAACP لعام 2023 في لوس أنجلوس، ارتدت الممثلة زيندايا Zendaya البالغة من العمر 26 عاماً فستانًا كلاسيكياً من الحرير باللونين الأسود والأخضر من مجموعة Versace ربيع وصيف 2002 وكشف شق الفخذ في الفستان عن الحذاء الامع في الأسفل واختارت نجمة Euphoria إكسسواراتها من مجوهرات بولغري المرصعة بالكريستال على المعصم والأصابع.

لم ترتدي زيندايا إطلالة واحدة، بل ظهرت بإطلالاتين رائعتين في ليلة واحدة، كلاهما مظهران عتيقاً من نوادر الموضة والتي ظهرت من قبل في مجموعات عروض الأزياء وتعرف عليها عشاق الموضة على الفور.

آمنت زيندايا مكانتها كملكة للأزياء القديمة وفي خفي توزيع جوائز NAACP لعام 2023 ظهرت وهي ترتدي فستان فيرساتشي هذا من مجموعة ربيع وصيف هوت كوتور 2002، نحن نتحدث عن ابتكار التصميم مع خط رقبة عميق على شكل فراشة وهو إحدى صيحات Y2K التي عادت إلى الظهور في الأشهر الأخيرة وذيل حورية البحر المذهل.

ظهر هذا الفستان لأول مرة عندما ارتدته عارضة الأزياء كارولينا كوركوفا على منصة فيرساتشي، تدمج الحسية المميزة للشركة الإيطالية مع الحرفية الكلاسيكية وتظهر في الدرزات الدقيقة على حرير الجورجيت باللون الأخضر الذي يلف الفستان الأسود المنظم باتباع نمط عشوائي والتي تولد إحساساً بصرياً بالراحة.

فستان زيندايا العتيق من مجموعة فيرساتشي

تماشياً مع الجمالية الجريئة للعلامة التجارية وصفت المخرجة الإبداعية للدار دوناتيلا فيرساتشي هذه المجموعة بأنها "سيرك من الألوان والزجاج"، لكن زيندايا أرادت تعديل المفهوم، مضيفة بعض مجوهرات الماس الثمينة من بولغاري، بحيث يتردد صدى الأسلوب العصري مع أسلوب هوليوود القديم الأنيق للغاية، يمكننا أيضاً رؤية هذا الأسلوب في مظهر الجمال، لشعرها البني الرائع التم تصفيفة بشكل مثالي بحجم كبير يذكرنا بشعر مغنيات الأفلام القديمة ومكياج بسيط بألوان ترابية.



في تلك الليلة نفسها، تألقت الممثلة مرة أخرى بإطلالة أخرى عتيقة لا تُنسى، هذه المرة من دار أزياء Prada، مستوحاة من مجموعة ربيع وصيف 1993، مكونة من توب قصير من الساتان الأبيض مع القواطع وتنورة طويلة متطابقة مع تفاصيل مفتوحة في الخصر وحذاء بكعب جلد أبيض.

الإطلالة يزندايا الثانية في حفل توزيع جوائز NAACP لعام 2023

تشهد الموضة القديمة لحظة قوية على السجادة الحمراء وتساعد نجمة الجيل زيندايا Zendaya في قيادة هذا الأسلوب، في الغالب قد نتوقع لحظة أرشيفية أخرى من الممثلة في حفل توزيع جوائز SAG القريب.

لم ترتدي زيندايا إطلالة واحدة، بل ظهرت بإطلالاتين رائعتين في ليلة واحدة، كلاهما مظهران عتيقاً من نوادر الموضة والتي ظهرت من قبل في مجموعات عروض الأزياء وتعرف عليها عشاق الموضة على الفور.



آمنت زيندايا مكانتها كملكة للأزياء القديمة وفي خفي توزيع جوائز NAACP لعام 2023 ظهرت وهي ترتدي فستان فيرساتشي هذا من مجموعة ربيع وصيف هوت كوتور 2002، نحن نتحدث عن ابتكار التصميم مع خط رقبة عميق على شكل فراشة وهو إحدى صيحات Y2K التي عادت إلى الظهور في الأشهر الأخيرة وذيل حورية البحر المذهل.

ظهر هذا الفستان لأول مرة عندما ارتدته عارضة الأزياء كارولينا كوركوفا على منصة فيرساتشي، تدمج الحسية المميزة للشركة الإيطالية مع الحرفية الكلاسيكية وتظهر في الدرزات الدقيقة على حرير الجورجيت باللون الأخضر الذي يلف الفستان الأسود المنظم باتباع نمط عشوائي والتي تولد إحساساً بصرياً بالراحة.

فستان زيندايا العتيق من مجموعة فيرساتشي

تماشياً مع الجمالية الجريئة للعلامة التجارية وصفت المخرجة الإبداعية للدار دوناتيلا فيرساتشي هذه المجموعة بأنها "سيرك من الألوان والزجاج"، لكن زيندايا أرادت تعديل المفهوم، مضيفة بعض مجوهرات الماس الثمينة من بولغاري، بحيث يتردد صدى الأسلوب العصري مع أسلوب هوليوود القديم الأنيق للغاية، يمكننا أيضاً رؤية هذا الأسلوب في مظهر الجمال، لشعرها البني الرائع التم تصفيفة بشكل مثالي بحجم كبير يذكرنا بشعر مغنيات الأفلام القديمة ومكياج بسيط بألوان ترابية.



في تلك الليلة نفسها، تألقت الممثلة مرة أخرى بإطلالة أخرى عتيقة لا تُنسى، هذه المرة من دار أزياء Prada، مستوحاة من مجموعة ربيع وصيف 1993، مكونة من توب قصير من الساتان الأبيض مع القواطع وتنورة طويلة متطابقة مع تفاصيل مفتوحة في الخصر وحذاء بكعب جلد أبيض.

الإطلالة يزندايا الثانية في حفل توزيع جوائز NAACP لعام 2023

تشهد الموضة القديمة لحظة قوية على السجادة الحمراء وتساعد نجمة الجيل زيندايا Zendaya في قيادة هذا الأسلوب، في الغالب قد نتوقع لحظة أرشيفية أخرى من الممثلة في حفل توزيع جوائز SAG القريب.

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