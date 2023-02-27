نجوى كرم تتألّق بإطلالاتها الأنيقة والرائعة في مختلف المناسبات

تشتهر النجمة نجوى كرم بإطلالاتها الأنيقة والرائعة عند ظهورها في مختلف الأوقات سواء بالحفلات الرسمية أو في البرامج أو اللقاءات. واحتفالاً بعيد ميلادها قررنا اليوم أن نخبرك بأبرز الأسرار التي تجعل إطلالات نجوى كرم رائع وملهمة للكثير من الفتيات وذلك لمساعدتك في الحصول على مظهر أنيق بطريقة مميزة وفريدة من نوعها.



هناك بعض الأسس تحرص على تطبيقها نجوى كرم عند اختيار الملابس الرسمية أو الفساتين أو الملابس العملية. وتساعدها هذه الأشياء البسيطة في الحصول على إطلالة موفقة بطريقة مميزة للغاية. لذلك وإن كنتِ تريدين الحصول على مظهر ساحر مثلها احرصي على تطبيق هذه القواعد.

تهتم دائماً نجوى كرم باختيار الأزياء والفساتين التي تتناسب مع شكل قوامها، فهي من أصحاب قوام الساعة الرملية لذلك تحرص على اختيار الأزياء التي تساعدها في إظهار منحنيات قوامها بطريقة رائعة وذلك من خلال الاستعانة بخبراء تنسيق الملابس.

تعتمد دائماً نجوى كرم على اختيار الأزياء التي تجعل إطلالتها مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية سواء من خلال الأزياء العملية أو الكلاسيكية أو فساتين السهرة. ونجحت هذه الطريقة في أن تكون إطلالتها موفقة دائماً.

تمتلك نجوى كرم قامة قصيرة لذلك تحرص على اختيار الملابس والإكسسوارات التي تساعدها في الظهور بقامة أطول بحيلة بسيطة للغاية وذلك لضمان الحصول على إطلالة رائعة تخطف الأنظار.

هناك موديلات بعينها حرصت على اختيارها نجوى كرم بأغلب الحفلات وذلك لأنها تمنحها دائماً مظهراً رائعاً وتساعد في الحصول على قوام رائع وقامة أطول بطريقة بسيطة. لهذا لم تتخل نجوى كرم على اختيار الفساتين المحددة للقوام بقصة حورية البحر وذلك لضمان الكشف عن منحنيات القوام بطريقة بسيطة ومميزة للغاية.

لكن حرصت نجوى كرم على التجديد بإطلالتها وذلك باختيار فساتين السهرة المنفوشة بشكل كلاسيكي راقي ولكن اهتمت باختيار التصميمات التي عملت على تحديد الخصر للحصول على مظهر ساحر بطريقة مميزة جاء مناسبة لشكل قوامها بطريقة أكثر من رائعة يمكن أن تعكس مظهر ساحراً لها بطريقة مميزة.

كانت البدل الرسمية اختيار نجوى كرم أكثر من مرة سواء بالحفلات أو حتى بصورة ألبومها الأخير "ساحر قلوب" حيث اعتمدت بدلة سماوي كاملة مكونة من بليزر وبلوزة وبنطلون من نفس اللون بشكل راق. وقد جاءت هذه الطريقة مناسبة لقامتها القصيرة بشكل كبير وذلك لأنها منحتها إطلالة بلون موحد وإظهارتها بقوام رشيق وقامة أطول بطريقة بسيطة للغاية.

فضلت نجوى كرم اعتماد البدلة الرسمية باللون الأحمر والأبيض بشكل كلاسيكي أنيق والتي جاءت مناسبة لقوامها الممشوق لأن البدل عملت على إظهار منحنيات القوام بطريقة بسيطة وراقية. لهذا لا تترددي من اختيارها أنتِ أيضاً للحصول على مظهر رائع يخطف الأنظار إليكِ.

صيحات ملابس اختارتها نجوى كرم

حرصت نجوى كرم على اختيار ملابس رائجة ضمن صيحات الموضة بمختلف الأوقات والتي نجحت في أن تمنحها مظهر رائع وأنيق بطريقة أكثر من رائعة بدت مناسبة لشكل قوامها وستايلها الخاص بطريقة مميزة.

حيث اختارت نجوى كرم اعتماد البنطلون الشارلستون أكثر من مرة خلال إطلالتها الكلاسيكية والعملية، والذي يعد من أكثر التصميمات الرائجة هذا العام. كما يعد البنطلون الشارلستون واحد من أهم التصميمات التي يمكن أن تتناسب مع المرأة صاحبة قوام الساعة الرملية. لذلك لا تترددي من اختياره وتنسيقه بالطريقة التي تناسب ذوقك الخاص.

فضلت نجوى كرم اعتماد الجمبسوت أكثر من مرة بموديلات مختلفة سواء بطريقة عصرية وذلك بارتداء الجمبسوت الجينز أو باختيار الجمبسوت الكلاسيكي في السهرة أو الحفلات وذلك لضمان الحصول على مظهر كلاسيكي أنيق وراقي كشف عن منحنيات القوام بطريقة مبهرة.

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