10 أعراض لـ متلازمة ميلر فيشر.. أبرزها فقدان التوازن وضعف العضلات

القاهرة - سمر حسين - صحة

منذ أيام أعلن «أحمد»، نجل الفنان محمد ثروت، إصابته بمرض مناعي خطير في الجسم، وظهور أعراض متلازمة ميلر فيشر عليه، التي تصيب الجهاز العصبي والمناعي، وينتج عنها أعراض مرتبطة بالعضلات الحركية التي تؤثر على الجسم، كما تُحدث خللا في الجهاز المناعي يؤدي إلى مهاجمة خلايا الجسم الصحية.

متلازمة ميلر فيشر

ومن جانبه، قال محمد عز، أخصائي العظام والتأهيل والأمراض المناعية لـ«الوطن»، إنّ متلازمة ميلر فيشر، مرض عصبي نادر، ترسل فيه الألياف معلومات خاطئة إلى الحبل الشوكي حول سرعة ومدى تمدد العضلات، التي بدونها لا تستطيع العضلات الهيكلية العمل بشكل صحيح، وهو يعتبر من الحالات المرضية النادرة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي للشخص الأعصاب المحيطية، ويكون أكثر شيوعًا لدى البالغين، وتعد من أهم أعراض متلازمة ميلر فيشر فقدان الأعصاب والضعف العام في العضلات.

أعراض متلازمة ميلر فيشر

وأوضح أخصائي العظام والتأهيل والأمراض المناعية أعراض متلازمة ميلر فيشر على النحو التالي:

- فقدان التوازن.

- تنميل الأطراف.

- الفقدان التدريجي للإحساس بالأوتار.

- الشعور بتنميل الركبتين والكاحلين.

- وجود تقلبات وضعف عام في العضلات.

- انخفاض غير طبيعي في قوة العضلات في مناطق الجسم المختلفة.

- تنسيق عضلي غير طبيعي.

- مشاكل في الجهاز التنفسي.

- ازدواج الرؤية.

- صعوبة التحكم في حركات العين.

- الضعف العام في عضلات الوجه.

- ومن أعراض متلازمة ميلر فيشر الشائعة العضلات شديدة الضعف.

التدخل الطبي السريع ينقذ نجل محمد ثروت

وأكد «عز» أن علاج أعراض متلازمة ميلر فيشر، والتدخل الطبي في الوقت المناسب، أنقذ نجل الفنان محمد ثروت من مصير فقدان الحركة التام، لافتًا إلى أنّ تطبيق العلاج المبكر لم يفقده الحركة تمامًا، وتكون الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي أقل، كما تتضمن علاجات نقص المناعة الأولية، مما يعزز الوقاية من العدوى بالجهاز المناعي، بالإضافة إلى معالجة السبب الكامن لمشكلة المناعة.