«لميس» الحاصلة على جائزة «ايجيبس 2023»: «اتفاجئت بيها ووالدتي استلمتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إحدى المؤتمرات التي تضم مجموعة من كبار المسؤولين والشركات العاملة في مجال البترول والطاقة، وقفت والدة المهندسة لميس سلطان، لاستلام تكريم ابنتها نيابة عنها لظروف سفرها، ضمن فعاليات مؤتمر مصر الدولي للبترول ايجيبس 2023، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريما لها عن عملها الشاق، وتقديرا من الدولة لدور المرأة في هذا المجال الذي كان مقتصرا في السابق على الرجال.

فوزها بجائزة مؤتمر ايجيبس 2023

في ختام المؤتمر الدولي للبترول ايجيبس 2023، قدمت الدولة جوائز للمهندسات الرائدات في مجال الطاقة والبترول، كانت بينهن الحاضرة الغائبة المهندسة لميس سلطان، التي لم تستطع الحضور لظروف عملها في بحر الشمال، لكن والدتها غطت لها الفعاليات وتابعتها هي الأخرى، بحسب «لميس» قائلة «لم أكن متواجدة وقت تكريمي، كان نفسي أكون حاضرة فاعليات المؤتمر، والتقي بالأساتذة و الزملاء من الشركات المصرية والدولية»

بالنسبة لها والكثير من المهندسين يعتبر المؤتمر الدولي للبترول من الفعاليات التي تثري مدارك المهندسين، كما أنه مجالا مهما لتبادل وتوسيع دائرة الخبرات والعلاقات ونظرا لاهميته، فالمؤتمر افتتحه الرئيس السيسي والمهندس طارق الملا وزير البترول الذي حرص على التواجد بشكل يومي، وفي الختام أقيم حفلا لتوزيع جوائز التميز في المساواة بمجال الطاقة لتكريم السيدات اللاتي يعملن في مجال البترول، ولديهن إجازات سواء في النطاق الدولي أو المحلي.

لميس: فوزي بالجائزة كان مفاجأة وهدية من ربنا

وكانت الجائزة تكريما لرحلة «لميس»، التي بدأت بعد تخرجها من هندسة بترول وطاقة في الجامعة الأمريكية عام 2015، وتدرجها في الكثير من المناصب حتى أصبحت أول مصرية وعربية تعمل في منصب مهندسة عمليات الإنتاج في شركة «بي بي» البريطانية لاستخراج البترول في بحر الشمال، قائلة «أنا حاليا مهندسة الموقع، وهذا أول منصب من درجات القيادة، وإن شاء الله أكون مديرة موقع، ومين عارف، بإذن الله أكون في يوم من قيادات الشركة وقطاع البترول».

وعن استلامها للجائزة، «لحظة الفوز بالجائزة كانت بالنسبة لي لحظة امتنان وشكر لربنا ولأسرتي وللشركة والقطاع، و كمان اصرار علي الصمود مهما كانت الأوقات صعبة، وجود الجائزة دي معناها أن الدولة والوزارة والمجتمع كله شايفين المرأة، وأنهم على دراية ووعي تام بكفأة أدائها، وأن المجال مش للرجال فقط».