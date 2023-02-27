صور سوسن بدر وحفيدتها بعد الظهور في إعلان تليفزيوني.. «نسخة طبق الأصل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دلال ومحبة بلا حدود تمنحها الجدات لأحفادهن، تطبيقا للمقولة المتداولة بأن «أعز الولد ولد الولد»، وهو ما ظهر في علاقة الفنانة سوسن بدر بحفيدتها ملك رشوان، التي تظهر معها دائما من خلال صور على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأخرها ظور الجدة والحفيدة معا في إعلان تليفزيوني.

العلاقة بين سوسن بدر وحفيدتها ملك

ونشرت الفنانة سوسن بدر صور لها تجمعها بحفيدتها، وهي تجلس بجوار حفيدتها وهي تمسك الموبايل معلقة، «بتعلمني كل حاجة على الإنستجرام»، وصورة أخري بعدما ذهبا سويا إلى صالون التجميل «أنا وملك حفيدتي رحنا عملنا شعرنا أخيرًا وملك قررت تصبغ اللون الأحمر»، كما شاركتها مؤخرًا في إعلان تليفزيوني.

من هي حفيدة سوسن بدر؟

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن حفيدة الفنانة سوسن بدر

- تُدعي «ملك رشوان».

- تدرس في مرحلة التعليم الجامعي.

- تحب الرسم.

- تلزم سوسن بدر في العديد من المشاوير.

- تحب الأشياء المختلفة، إذ تهوى تربية الفراشات، ولديها فراشة تدعى «تامر».

- تحب هواية الطبل.

- تهوى تربية الحيوانات ولديها بغبغان.

- تشبه سوسن بدر وهي صغيرة.

- ظهرت «ملك» مع سوسن بدر في إعلان لإحدى منتجات التجميل.

أحفاد سوسن بدر

وقالت سوسن بدر عن أحفادها، في حوار سابق لها، مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، المُذاع عبر قناة الحياة، «عندي أحفاد كثيرة، ملك بينا قصة حب، وهي تدرس في مرحلة التعليم الجامعي، أخاف عليها من التطور الكبير في التكنولوجيا، وأخاف على جميع أحفادي ربنا يستر عليهم».