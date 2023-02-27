رسالة بريد وصلت بعد 100 عام.. لماذا تأخرت وما سرها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قديمًا كانت الرسالة هي لغة التحدث بين الناس، وكان البريد مليء بالخطابات المرسلة، وفي حادثة فريدة من نوعها وُجدت رسالة كانت مفقودة بالبريد في المملكة المتحدة، منذ أكثر من 100 عام، ووصلت بعد أكثر من قرن، وكانت الرسالة كتبت خلال الحرب العالمية الأولى، وضاعت في البريد منذ عام 1916، وفي النهاية تم تسليمها إلى العنوان المدون عليها في لندن.

رسالة مفقودة

وفقًا لتقرير نُشر في جريدة «The Guardian»، كانت الرسالة مرسلة من السيدة «كريستابيل مينيل»، وموجهة إلى صديقتها السيدة «كاتي مارش»، التي كانت متزوجة من تاجر الطوابع، «أوزوالد مارش»، وكانت في إجازة في باث، وتضمن محتوى الرسالة، «عزيزتي كاتي، هل ستقدمين لي مساعدتك، أشعر بالخجل الشديد من نفسي، بعد أن قلت ما فعلته في الدائرة، لكني كنت أشد بؤسًا بسبب نزلة البرد الشديدة».

سر الرسالة

وفقًا لـ«ذا جارديان»، قال ستيفن أكسفورد، محرر مجلة «The Norwood Review»، التاريخية، إنّ الرسالة وصلت قبل بضع سنوات، لكن أعطوها مؤخرًا إلى منظمة تاريخية محلية حتى يتمكنوا من إجراء مزيد من التحقيق فيها، مضيفا أن ما حدث لا يزال غير مؤكدا، لكن على الأرجح أن الرسالة فُقدت في مكتب الفرز في مدينة «سيدنهام» في لندن الذي تم إعادة تخطيطه.

وصول الرسالة

وأكد «ستيفن»، أنهم وجدوا هذه الرسالة مخبأة في مكان ما خلف بعض الأثاث، وبمجرد إدراكهم أنها قديمة جدًا، شعروا أنه يجب فتحها لمعرفة محتواها، وإرسالها إلى المنطقة المُرسلة منها، وبالفعل أعطوا الرسالة إلى الأرشيف المحلي، إذ أنها ذات أهمية تاريخية، وتسليم الرسالة إلى وجهتها، في عنوانها المقصود في طريق هاملت، بجنوب شرق لندن، مما أثار حيرة الكثيرين.