أم بريطانية تتعرض لانتقادات بسبب ملابس رضيعتها.. تنفق آلاف الدولارات على أناقتها

القاهرة - سمر حسين - ماما

كان تحقيق حلم الأمومة بالنسبة لهذه الأم البريطانية بعيدًا إلى حد كبير، وهو ما سبب لها شعورًا عارمًا بالفرحة الشديدة عندما استقبلت طفلتها الأولى، ورغبة منها أن تكون ابنتها هي الأجمل والأكثر أناقة بين الأطفال من جيلها، قررت إنفاق الآلاف من الدولارات لتظهر رضعيتها بإطلالات متجددة على مدار الأسبوع.

إنفاق مبالغ ضخمة من أجل أناقة الرضيعة

كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الأم التي تدعى ليانا أولجون، والتي حلمت كثيرًا بالإنجاب، أنها باتت تصرف العديد من المبالغ المالية مقابل أناقة رضيعتها، وهو ما جعلها حديث العديد من منصات التواصل الاجتماعي في مدينتها مؤخرًا.

وذكرت التقارير أن الأم العشرينية باتت تنفق نحو 12 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل نحو 366 ألف جنيه، من أجل شراء ملابس لطفلتها من أرقى وأشهر الماركات العالمية، ورفضها التام لخروج رضيعتها من المنزل بملابس غير أنيقة.

ودائمًا ما تحرص «ليانا» على تنسيق ملابسها مع ملابس طفلتها «ميلا روز» أيضًا، موضحة أنها ترغب في أن تكون رضيعتها أكثر أطفال أناقة في العالم.

مجهود كبير وانتقادات واسعة

وخلال تصريحاتها للصحيفة البريطانية، كشفت «ليانا» عن أنها تستغرق من الوقت نصف ساعة يوميًا حتى تقرر ما سترتديه طفلتها في اليوم التالي.

وسرعان ما باتت تتعرض الأم البريطانية، لانتقادات واسعة من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لما تنفقه من مبالغ كبيرة بسبب ملابس طفلتها، خاصة بعدما رفضت شراء بعض قطع الملابس من ماركة أزياء شهيرة، لرغبتها في عدم ارتداء ابنتها ملابس قد يكون أطفال آخرون يرتدون مثلها.