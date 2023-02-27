لايف ستايل

أم بريطانية تتعرض لانتقادات بسبب ملابس رضيعتها.. تنفق آلاف الدولارات على أناقتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأم مع ابنتها

كان تحقيق حلم الأمومة بالنسبة لهذه الأم البريطانية بعيدًا إلى حد كبير، وهو ما سبب لها شعورًا عارمًا بالفرحة الشديدة عندما استقبلت طفلتها الأولى، ورغبة منها أن تكون ابنتها هي الأجمل والأكثر أناقة بين الأطفال من جيلها، قررت إنفاق الآلاف من الدولارات لتظهر رضعيتها بإطلالات متجددة على مدار الأسبوع.

dcb5b6d18e.jpg

إنفاق مبالغ ضخمة من أجل أناقة الرضيعة

كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الأم التي تدعى ليانا أولجون، والتي حلمت كثيرًا بالإنجاب، أنها باتت تصرف العديد من المبالغ المالية مقابل أناقة رضيعتها، وهو ما جعلها حديث العديد من منصات التواصل الاجتماعي في مدينتها مؤخرًا.

وذكرت التقارير أن الأم العشرينية باتت تنفق نحو 12 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل نحو 366 ألف جنيه، من أجل شراء ملابس لطفلتها من أرقى وأشهر الماركات العالمية، ورفضها التام لخروج رضيعتها من المنزل بملابس غير أنيقة.

ودائمًا ما تحرص «ليانا» على تنسيق ملابسها مع ملابس طفلتها «ميلا روز» أيضًا، موضحة أنها ترغب في أن تكون رضيعتها أكثر أطفال أناقة في العالم.

a32d704613.jpg

مجهود كبير وانتقادات واسعة 

وخلال تصريحاتها للصحيفة البريطانية، كشفت «ليانا» عن أنها تستغرق من الوقت نصف ساعة يوميًا حتى تقرر ما سترتديه طفلتها في اليوم التالي.

وسرعان ما باتت تتعرض الأم البريطانية، لانتقادات واسعة من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لما تنفقه من مبالغ كبيرة بسبب ملابس طفلتها، خاصة بعدما رفضت شراء بعض قطع الملابس من ماركة أزياء شهيرة، لرغبتها في عدم ارتداء ابنتها ملابس قد يكون أطفال آخرون يرتدون مثلها.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا