«الصحة» تحذر من خطأ شائع عند تعرض الأطفال للجروح.. «هيحصل التهابات ومضاعفات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسير العديد من الأمهات ورباتال المنازل على نصائح متداولة دون التأكد من صحتها، أو مدى فائدتها، خاصة نصائح «الأمهات» المتداولة عن الأطفال، وإسعافهم وطرق التعامل معهم عند التعرض لوعكات صحية.

ويعد استخدام البن للتعامل مع الجروح أمر شائع بين الكثير، وخاصة الأمهات عند تعرض أطفالهن للجروح الناتجة عن الإصابات أو الصدمات، الأمر الذي حذرت منه وزارة الصحة والإسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الصحة تحذر من خطأ شائع عند تعرض الأطفال للجروح

ونشرت «الصحة» لقطة مصورة من محادثة لإحدى الأمهات التي تنصح غيرها باستخدام البن لعلاج جرح طفلها بعد التعرض له، الأمر التي ردت عليه الوزارة مُحذرة منه، ومدونة: «مش كل حاجة نقراها على النت نصدقها.. خدوا معلوماتكم الطبية من الأطباء المتخصصين فقط».

وشرحت وزارة الصحة أضرار استخدام البن في علاج الجروح، مدونة: «وضع البن على الجرح قد يؤدي إلى تفاقم حالته، ويتسبب في حدوث التهابات لطفلك، بالإضافة إلى إنه سيزيد من صعوبة المهمة على الفريق الطبي لتنظيف البن من على الجرح، قبل تنظيفه عند وصوله للمستشفى ويجب عليكي التوجه للطبيب المختص على الفور لعلاج الجرح بطريقة سليمة».

الإسعافات الأولية لعلاج الجروح

وكان الموقع الطبي «مايو كلينيك» قدم عدة نصائح يمكنها علاج الجرح وتجنب حدوث عدوى به، جاءت على النحو التالي:

غسل اليدين لمنع الإصابة بالعدوى.

وقف نزيف الجروح من خلال الضغط بلطف على الجرح باستخدام ضمادة أو قطعة قماشية نظيفة، ثم رفعها.

تنظيف الجرح بالماء تحت ماء الصنبور الجاري لتقليل من خطر الإصابة بالعدوى.

منع دخول الصابون في الجرح.

وضع مضاد حيوي.

تغطية الجرح من خلال ضمادة أو شاش ملفوف أو قطعة شاش وتثبيتها بلاصقة ورقية.

تغيير الضمادة مرة واحدة في اليوم على الأقل.

الحصول على لقاح للعلاج بحسب وصف الطبيب.