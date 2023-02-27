المدة والطريقة الصحيحة لارتداء العدسات اللاصقة.. «القومي للعيون» يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفضل الكثير من النساء استخدام العدسات اللاصقة، عوضًا عن النظارات الطبية أو كمظهر جمالي، ولكن لا يعلمن أن ارتدائها يجب أن يكون بتعليمات، بالإضافة إلى أن يصاحبها العديد من المخاطر، إذا تم ارتدائها لفترة طويلة، إذ أنها تؤدي الى أضرار صحية عديدة ومضاعفات كثيرة، في بعض الحالات، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أضرار العدسات اللاصقة.

استخدام العدسات اللاصقة

قال الدكتور إسلام البيه، استشاري طب وجراحات العيون والقرنية، ومدير المركز القومي للعيون، لـ«الوطن»، إن استخدام العدسات اللاصقة يكون لتصحيح مشكلات الرؤية من قصر النظر ومشكلات العدسة اللابؤرية وما إلى ذلك، ولكن العادات الخاطئة في استخدامها، هو ما يجعلها ضارة، لذلك يوجد إجراءات يجب إتباعها لارتدائها.

إجراءات استخدام العدسات اللاصقة

يجب اتخاذ عدة إجراءات عند استخدام العدسات اللاصقة، كالتالي:

- الكشف الطبي للعين أولًا.

- الفحص والتأكد من أنه لا يوجد موانع من لبس العدسات.

- العدسة تُشترى عن طريق طبيب العيون، أو من مكان معتمد للعدسات، أو من مكان يصفه الطبيب، حتى لو كانت لغرض جمالي، وليس الطبي فقط.

- يجب استخدام المحلول الخاص بالعدسة، وأن يكون نوع المحلول معروف.

- النظافة الشخصية للإيد أو للعين.

مدة العدسات اللاصقة

وأضاف «البيه»، أن كل عدسة لها أيام محددة يتم ارتدائها فيها، فيوجد عدسة يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية، وكلًا منهم لها طريقة استعمال:

- العدسة اليومية تتعقم ويتم ارتدائها ليوم واحد.

- العدسة الأسبوعية، تستخدم أسبوع واحد فقط، وأكثر من ذلك يسبب الإحمرار الشديد المؤلم للعينين.

- العدسة الشهرية استخدمها أكثر من شهر، يعمل على التهاب القرنية، الذي ينتج عنه أن تصبح الرؤية سيئة.

- وكذلك الوضع على العدسة السنوية، حتى لا يصل الأمر لإيذاء القرنية.

وأكد على أن العدسات اللاصقة يجب أن يوصي بها الطبيب، وإذا تم ارتدائها بنظام، ومع المحاذير السابقة، لا تحتاج العين إلى عمليات تصحيح الإبصار.

عادات خاطئة لاستخدام العدسات اللاصقة

وأوضح عادات خاطئة تتم عند ارتدائها، وهي كالتالي:

- استخدام العدسات اللاصقة بعد الانتهاء من صلاحيتها، يسبب التهابات شديدة في العين.

- النوم بالعدسات اللاصقة، عادة خاطئة، إذ أنها تسبب نقص الأكسجين بالعين والتهابات القرنية.

- الاستحمام بالعدسات اللاصقة، يسبب مشكلات كارثية، إذ أن الاستحمام بها مُضر، لأن المياة تحتوي على بعض أنواع «الميكرو أميبا» الذي يؤذي القرنية وينتج عنه عدوة في القرنية شديدة داخل العين.

تحذيرات

- أي إحمرار في العين يجب الإقلاع عنها على الفور.

- الابتعاد عن قطرة البنج، إذ أنها تعطي شعور بتسكين الألم، وهي ينتج عنها خطر، يصل إلى تدمير القرنية.

- أي مشكلة في العين، التوجه إلى طبيب العيون، فمن الممكن إذا حصلت على دواء غير مصرح به الطبيب أن يكون به مواد مختلفة عن التي يحتاجها عينيك، كأن يكون الدواء به كورتيزون، وأنت تحتاج إلى «أنتبيوتك»، وما إلى ذلك.

- عدد الساعات لبس العدسات، يجب أن يحتوي على فترات تريح العين.