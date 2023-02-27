أغرب مسابقات الأكل في العالم.. بينها «الجري بفطيرة وتقليبها من غير سقوط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتقد الجميع أن أغرب مسابقات الأكل يجبر فيها المتسابق على التهام كميات هائلة من الطعام خلال فترة زمنية محدودة، لكنها تتنوع بين العادات الغريبة، بالإضافة إلى أن معظم المدن فيها تسلط الضوء على ثقافتها، ويعتبر مشاهدة الأكل التنافسي هواية شائعة يستمتع بها الكثير من الناس، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أغرب مسابقات الطعام في جميع أنحاء البلاد، بحسب موقع «Atlas Obscura».

تحدي ثمرة الفلفل الخطرة

يسمى بـ«ريبر للأكل»، وهو عبارة عن أكل ثمرة فلفل هائلة وكبيرة الحجم، وتحتوي على 1.5 مليون وحدة حرارة، مما يجعلها أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم، ومعظم الناس لا يستطيعون تناول واحدة، وبرغم ذلك قد فاز بها «ألجينيو كوينز»، من دولة جامايكا في البحر الكاريبي، إذ حطم الرقم القياسي بعد أن تناول 22 من ثمرة الفلفل الخطرة.

تحدي بركة الجبن

يغوص المتسابقون في بركة مليئة بـ27 صندوقًا من الجبن، ويكون لديهم 10 ثوانٍ لجمع أكبر قدر ممكن من أجسادهم للجبن، ويتم وزنهم بعد الخروج، ويفوز من يخرج حاملًا أكبر عدد من الجبن، وهناك العديد من الطرق لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص، قد يقوم معظم المتسابقين بشريط لاصق لأساورهم وأكمامهم للحصول على الجبن بالداخل، وكان أسلوب «تيفاني ماكجير»، الذي فاز عام 2015، هو الأغرب إذ ارتدي سروالًا فضفاضًا للغاية يرفعه الحمالات، وقد جمع 66 رطلاً من الجبن.

طعام على الطريق

في هذه المسابقة الشرط في طهي الأطعمة هو دخول أي حيوانات أو طيور في الطعام، مثل الفراخ، أو يرقات الأرض، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أنه يتنافس الطهاة لمعرفة من يمكنه إعداد أشهى الأطباق مع الطيور، التي توجد على جانب الطريق، ويتجول الحاضرون، في أمثال لحم الغزال المقلي، ومرق السلحفاة، والدب المتبل، بالإضافة إلى اللقطات المبتكرة للطعام.

سباق الفطيرة

الفطائر هي الطعام التقليدي، وفي جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج، يتم عمل مسابقة الطهي، في الركض بأسرع ما يمكن أثناء تقليب الفطيرة، دون السقوط أو إسقاط أي من الفطائر أو المقلاة.

وجبة صغيرة الحجم

يحصل المتسابق الأكثر إبداعًا على جائزة الفكرة الساطعة في أن يستنسخ وجبة كاملة بطبق بحجم الإصبع، والغريب في هذه المسابقة هو أن يكون استنساخ هذه الوجبة، يجب أن يعطي نفس شكل الوجبة الأصلية، كأن قطعة الجمبري الكبيرة، يكون مثلها تمامًا صغيرًا، ويتوجه مئات الطهاة من جميع أنحاء البلاد، ليصنعون كل شيء من النقانق إلى المصاصات.