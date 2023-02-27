أبرز القطع الأنيقة لتجديد ديكور منزلك بشكل راقٍ.. «عصرية ومميزة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثيرات أثناء ترتيب ديكور المنزل عن القطع الأنيقة، التي تشبه الانتيكات القديمة وفي نفس الوقت يظهر المنزل عصريًا وتكون تلك القطع عملية، لذلك نشرت صحيفة مترو البريطانية أكثر من 20 قطعة من أفضل الأدوات المنزلية لجعل منزلك أنيقاً يبدو أغلى مما هو عليه منها بعض أوراق الحائط الجديدة والمميزة، زخرفة ملتوية على شكل فيل أو فراشة، وغيرها من الممتلكات التي تجعل المنزل قطعة فنية عصرية.

ديكورات عصرية وعملية لمنزلك

أول الديكورات العملية في المنزل هو مزيل الوبر لتنظيف أثاثك، يعمل ذلك المزيل على مساعدة ربات البيوت في الاحتفاظ بالاريكة بدون تراب أو شعيرات الوبر، وهو مفيد جدا لهؤلاء الذين يربون القطط لأن الكثير منها يتساقط شعرها في كل مكان، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

فن الجدار المعدني

قومي ببث بعض الأعمال الفنية البسيطة والأنيقة على الجدران بمجموعة من الخطوط العريضة الفنية، ذلك لأن الفنون تساعد على الراحة والاسترخاء.

سلال التخزين

تعتبر سلال التخزين المصنوعة من القش أو عيدان النخل من الديكورات المميزة في منزلك، بالنسبة للكثيرات من الفتيات المقيمات في الخارج، ذات استخدام متعدد مثالي لتخزين متعلقاتهن، سواء كن في جزيرة صحراوية أو يحببن تلك الزينة فقط فهي تصلح في كل مكان لترتيبه وإضافة طابع مميز.

مزهرية ومصابح بأفكار خارج الصندوق

من الديكورات التي تجعل طاولة القهوة الخاصة بك أنيقة للغاية هي تلك الزهرية المصممة على شكل رأس أنثى لم تكتمل يكملها الورد، وذلك المصباح الغير تقليدي، والمبتكر على شكل سلحفاة ذهبية.

مرآة حائط معكوسة وملصقات البلاط

تعتبر مجموعة الديكورات الحديثة ومنها مرآة الحائط المعكوسة ملصقات الحائط التى تشبة البلاط، من الأفكار الحديثة لتزيين منزلك، يمكنك أيضاً شراء بعض الديكورات المنزلية منها ملصقات شفافة تضعيها على الحائط لتحميه من الأطفال والكتابات التي يرسمونها عليه.