كيف تسببت حقنة البرد في مقتل الشاب «عمرو» بعين شمس؟.. «مات قبل فرحه بشهرين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيمت حالة من الحزن الشديد، خلال الساعات الماضية، على إحدى الأسر بمنطقة عين شمس، بعدما ودعت نجلها عمرو سعيد، قبل شهرين من حفل زفافi، إذ تلقى حقنة برد بدون روشتة جعلته طريحًا للفراش لمدة 7 أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مودعًا اسرته وأحبته وخطيبته، وفقًا لتصريحات «خاله» لـ«الوطن»

وكان خال الراحل، أكد أنه عقب حصوله على حقنتين فقط ارتفعت درجة حرارته ومن ثم سقط مغشيًا عليه، قبل أن يدخل في غيبوبة لأيام انتهت بوفاته، موضحًا أن الأسرة توجهت بالفعل لقسم عين شمس وحررت محضر برقم «1709 إداري لسنة 2023 بتاريخ 24 فبراير 2023».

كيف تسببت حقتة هتلر في وفاة الشاب؟

الجدير بالذكر أن حقنة هتلر، المعروفة بـ «الوصفة السحرية» كانت سببًا في حصد أرواح الكثير من الشباب والأطفال خلال الآونة القليلة الماضية، بسبب مكوناتها التي قد تسبب عواقب وخيمة حال صرفها دون روشتة، ومن دون اختبار للحساسية.

وكانت سوزان صفوت، طبيبة صيدلانية، أوضحت من قبل خلال تصريحاتها لـ«هن»، عن كيف تتسبب الحقنة في الأمراض الخطيرة والوفاة، مؤكدة أن حقنة الفيتامينات «هتلر» أو حقنة البرد الشائعة، تتكون من ثلاث مواد علاجية تتمثل في مضاد حيوي للبكتيريا وليس الفيروسات، وكورتيزون، ومادة مضادة للالتهاب وخافضة للحرارة.

وشرحت الصيدلانية كيفية تأثير الحقنة على الجسم، التي تصل للوفاة في النهاية، قائلة: «المضاد بيهاجم البكتيريا مش الفيروسات، والبرد بيحصل بسبب وجود فيروس، وبالتالي أول ما يتم الحصول على مضاد البكتيريا، الفيروس هيشوف حاجة غريبة فهيبدأ يتحور، وهنا بيتسبب في العديد من المخاطر الصحية، زي تقليل مناعة الجسم، والتعرض للفشل الكلوي، وهشاشة العظام، وممكن الارتفاع الشديد في ضغط الدم، والتسبب في وفاة بعض الحالات».

وزارة الصحة تكشف مخاطر حقنة هتلر

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أوضحت مخاطر حقنة هتلر، وذلك عبر منشور لها على موقع «فيس بوك»، مؤكدة أن الحقنة يستخدمها عدد كبير من المواطنين، عند الشعور بأعراض البرد، دون وصف الطبيب.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المضاد الحيوي لا يساعد على علاج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، إنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، مشيرة إلى أنها تتكون من ثلاثة مكونات، هي: «مضاد حيوي، كورتيزون، مسكن للآلام».

الجسم يقاوم حقنة البرد والمضادات الحيوية على المدى البعيد

وحذرت وزارة الصحة، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد، مؤكدة إن الجسم يقاومها على المدى البعيد، وتسبب قرحة في المعدة، واختلالا في وظائف الكلى، فضلًا عن تحذيراتها من الاستخدام الزائد من مسكنات الآلام ومخفضات الحرارة، لتسببه في مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو.