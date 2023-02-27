أطعمة يجب إبعادها عن طفلك نهائيا في هذا العمر.. منها الفاكهة المجففة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسعى الأمهات عادًة للتغذية السليمة لأطفالهن، إذ يبحثن الكثير منهن عن الأنظمة الغذائية الصحية، التي تمدهم بالطاقة وتساعد في نموهم بصحة، بينما تتعجل العديد منهن على نمو أطفالهن ليبدأن بتحضير بعض الأكلات التي قد تضرهم أكثر مما تنفعهم، دون علم أو دراية كافية.

ومن جانبها، أكدت خبيرة التغذية ريانون لامبرت، أن هناك بعض الأطعمة ينصح بتجنب تقديمها للأطفال في عمر صغير وذلك حتى لا تتسبب في مشاكل صحية لهم، وفقًا لحديثها لصحيفة «الصن» البريطانية، التي جاءت على النحو التالي:

أطعمة يجب إبعادها عن طفلك نهائيا في هذا العمر

الملح

يأتي الملح على رأس قائمة الأطعمة، بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاثة سنوات.

العسل

أكدت ريانون لامبرت، إنه يُحذر إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، لأنه مصدر للسكر الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

الفاكهة المجففة

حذرت الطبيبة الأطفال دون سن الخامسة تناول الفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش المجفف، لأن الكثير منها يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

الجبن غير المبستر

حذرت الاستشاري، من إعطاء الطفل في هذا العمر، هذه الأنواع من الجبن، حتى لا تعرضه لخطر حمل بكتيريا الليستيريا.

ماذا يجب أن يأكل الأطفال الصغار؟

نصحت خبيرة التغذية ريانون لامبرت، الأهالي ببعض الأطعمة لاعطائها للأطفال ضضمن نظامهم الغذائي، من خلال الآتي:

التنوع في الأطعمة المقدمة للطفل، بحيث يحتوي على كافة العناصر الغذائية المهمة.

أن يحصل الأطفال على ثلاث وجبات متوازنة في اليوم بالإضافة إلى وجبات خفيفة منتظمة، وعلى رأسها الفاكهة أو الخضار مع زبدة الجوز أو كعك الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.

تناول الأطعمة المدعمة، مثل الخبز أو الحبوب، لأنها تحتوي على الكالسيوم والحديد وفيتامين د.

نصائح لنظام غذائي صحي للأطفال

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، حددت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لنظام غذائي صحي للأطفال، يجنبهم خطر السمنة وزيادة الوزن، والتي جاءت على النحو التالي:

- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل.

- تقليل تناول المقرمشات.

- تقليل تناول العصائر المعلبة.

- تقليل تناول الحلوى.

- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهه بديلًا صحيًا عن الحلوى.