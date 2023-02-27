الامارات | محمد منير يغني في أبوظبي للأرض الطيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد غياب طويل، عاد الفنان محمد منير للقاء جمهوره في أبوظبي من خلال الحفل الذي أحياه الليلة قبل الماضية في منطقة الساحة بالقناة في العاصمة، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكد منير في بداية الحفل سعادته بالتواجد بين جمهوره، مشيراً إلى أنه أتى إلى أبوظبي وقبلها أحيا حفلاً في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يحيي حفلاً في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع المقبل. وأوضح أن هذا الأمر يعكس معنى المغني العربي أن يكون لجمهوره ومع جمهوره دائماً في كل مكان، معرباً عن أمله في أن يغني في كل دول الخليج.

وحرص الفنان الكبير على التعبير عن سعادته بإحياء حفلين في الإمارات أحدهما كان في دبي في 19 فبراير الجاري والآخر بأبوظبي أول من أمس، عبر تغريدة نشرها على حسابه على «تويتر»، قال فيها: «فخور أني متواجد في دولة الإمارات الشقيقة لإقامة حفلين في أسبوع».

وشهد حفل أبوظبي الذي استمر لما يقرب من ساعة ونصف، تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي حرص على الغناء مع منير والرقص على أنغام أغانيه، مردداً بين الأغاني هتافات تعبر عن مكانه «الكينج» في قلوبهم، مثل «الكبير كبير بنحبك يا منير». كذلك تألق عازفو الفرقة في تقديم وصلات عزف منفردة «سولو» خلال الأغاني بتشجيع من محمد منير وإشادة منه.

وقدم منير مجموعة من أغانيه استعاد فيها جزءاً من قديمه مثل «علي صوتك بالغنا»، و«وسط الدايرة»، و«الرزق على الله»، و«شمندورة»، و«الناس الناس، و«الليلة يا سمرا»، و«حبيبي لون الشوكولاتة»، والتي أوضح قبلها أنه في كل مرة يغني فيها للسمار أو الشوكولاتة يقصد بها الأرض الطيبة وما فيها من خير، وليس أصحاب البشرة السمراء.

محمد منير:

«فخور أني متواجد في دولة الإمارات الشقيقة لإقامة حفلين في أسبوع».

«تجوالي بين المدن العربية يعكس معنى المغني العربي، وأن يكون لجمهوره ومعه».

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دقيقة استمر حفل «الكينج» محمد منير في منطقة الساحة بالقناة في أبوظبي.