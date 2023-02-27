الامارات | أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من تحت هذه البقعة الظليلة التي تقع على بُعد 30 كيلومتراً شرق مدينة العين، خرج ابن الإمارات سلطان النيادي بحلم تخطى حدود الأرض.. هنا في «أم غافة» حيث البساطة والأصالة اعتاد أهل القرية التجمّع تحت شجرة السمر الملقبة بـ«عود الراحة»، وهو الاسم الذي أطلقه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على هذه البقعة عندما زارها عام 1978.. وهنا شبَّ بطل الحكاية رائد الفضاء سلطان النيادي على قصص طموح زايد وفكره، وبعزيمة ابن الإمارات، حمل أثر زايد من عود الراحة إلى الفضاء، ورسم الطريق من أم غافة إلى محطة الفضاء الدولية، ليكتب اليوم قصة جديدة في صفحة الفضاء، عنوانها الإمارات واسمها «طموح زايد 2».