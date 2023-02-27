الامارات | بطولة فزاع لليولة.. واقترب يوم بطل كأس المراجل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد ابن مدينة العين محمد أحمد الكتبي المركز الثالث في النسخة الـ23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ18 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد تفوقه على عبدالله محمد بالهلي، في الحلقة الـ11، التي تعد قبل الأخيرة، مع الترقب الجمعة المقبل لتحديد هوية البطل الذي سيتوج بكأس المراجل «كأس فزاع الذهبي».

وتفوق الكتبي بعدما حقق 70 علامة مقابل 55 علامة للهلي، بعد منافسة قوية استمرت حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة هوية الفائز، وسط تبادل التقدم بينهما في النتيجة وتقلبات مثيرة خلال الحلقة.

انطلقت المنافسة مع اليولة، التي قدم فيها كلا المشاركين أفضل أداء ممكن في ظهورهما الأخير هذا الموسم، ليبدعا في العرض الذي نال تفاعلاً من المدرجات التي تواصل الامتلاء بالجماهير العاشقة لهذه الرياضات التراثية، وتعرض بالهلي لإصابة باليد بسبب خطأ في تسلم السلاح، ليتقدم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك، سريعاً ويطلب خدمات الإسعاف لليويل، بعدما لمح حاجته قبل أن يطلب ذلك، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم المسابقة، عبدالله بالهلي العلامة 48، ومحمد الكتبي العلامة 49، وجاء تصويت الجماهير لصالح الأخير من خلال تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية الذي يمتد طوال مدة الحلقة، ليكسب 25 علامة رجحت كفته للفوز في نهاية الحلقة.

من جانبها، أكدت مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نتالي أواديسيان، أن «التحضيرات تسير على قدم وساق من أجل تقديم حلقة ختامية استثنائية كما جرت العادة بالنسبة للمركز، من خلال مشاركة نخبة الفنانين، واستخدام أرفع كلمات الأغاني والشعر التراثي، إلى جانب المفاجآت التي سيتم الكشف عنها تباعاً خلال الحلقة الختامية التي نتطلع فيها لمنافسة قوية ومفتوحة بين المتأهلين لنهائي كأس فزاع الذهبي الذي يلقى منا كل اهتمام باعتباره البطولة التراثية الأقدم والأعرق على مستوى المنطقة، والنهائي المرتقب الجمعة المقبل هو ختام عمل وجهود موسم كامل، ونريده أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم بطولة فزاع لليولة».

وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة تصويتاً من خلال التطبيق الذكي لبرنامج «الميدان» لاختيار «أخيَر يويل» والتي تمنح لأفضل يويل من المشاركين في النسخة بالنظر لعلاقاته مع زملائه والتزامه وروحه الرياضية وغيرها من العوامل، إذ سيكون التصويت مفتوحاً للجماهير للمرة الأولى، بتنافس بين أربعة يويلة، هم: علي الغفلي، محمد المهيري، عبدالله الفلاحي، سعيد الشامسي.

الماسي يبدع في اللون التراثي

حل الفنان محمد الماسي ضيفاً على الحلقة قبل الأخيرة من بطولة فزاع لليولة هذا الموسم. وقال الماسي الذي يعد من الفنانين المتميزين في الأغاني التراثية، إلى جانب إبداعاته في الألوان الأخرى من الفنون الخليجية: «منذ الصغر تعلمت هذه الفنون وسرت فيها وأردت دائماً الإبداع، وأعتبر ميحد حمد مثلي الأعلى في الأغاني التراثية، وأشكر القائمين على برنامج الميدان تمسكهم بالتراث وإبرازه بهذا الشكل المميز، وأتمنى لهم التوفيق دائماً».