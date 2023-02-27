الامارات | مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخصص مؤسسة دبي للإعلام اليوم تغطية شاملة وموسعة لانطلاق أحداث المهمة التاريخية لرائد الفضاء سلطان النيادي «طموح زايد.. المهمة الثانية»، إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستكون عبر بث مشترك بين مؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام، يبدأ في السابعة و15 دقيقة صباحاً، فيما يستمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة حتى موعد الإطلاق المقرر في تمام العاشرة و45 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات، بينما سيتم بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» توفير رابط للتغطية يتم بثه ومشاركته مع قنوات الدول الناطقة باللغة العربية والراغبة في تغطية الحدث المهم.

إنجازات ضخمة

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام محمد سليمان الملا، إن «الاحتفاء بهذه اللحظة التاريخية لانطلاق رائد الفضاء سلطان النيادي، والتي تتوج إنجازات الإمارات الكبيرة والمتتالية في قطاع الفضاء، يأتي تأكيداً على الدور الريادي للمؤسسة بكل قنواتها الإعلامية المتنوعة، والتي تتوافق مع رؤية دولة الإمارات، واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك، ومواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي، وتعزيزاً لتوجهات المؤسسة في خدمة المجتمع، والتي تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل العمل الإعلامي في دبي، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومتابعة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، للوصول إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء والتميز الإعلامي».

من جانبه، قال مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة عبدالرحيم النعيمي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وضمن استراتيجية (أبوظبي للإعلام) التي ترتكز على تقديم إعلام وطني هادف يواكب منجزات الوطن التاريخية، تأتي هذه التغطية الموسعة لمهمة (طموح زايد) كأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، ضمن التزامها بإنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور ويعزز من حضور الشركة ومكانتها الإعلامية البارزة عبر مختلف منصاتها الإعلامية والرقمية».

وأكد على أهمية هذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات الذي سيترك آثاراً إيجابية على كل المستويات، ويعزز من جهودها في صناعة المستقبل واستمرار التقدم الحضاري والإنساني، ومساهمتها في مجالات استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة. كما تأتي هذه التغطية في إطار حرص (أبوظبي للإعلام) على إبراز أهم الأحداث الوطنية التي ترسخ صورة دولة الإمارات الحضارية، وتسلط الضوء على إنجازاتها الريادية».

وأضاف النعيمي: «يأتي التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام في إطار التنسيق المستمر بينهما، لتعزيز دور الإعلام الإماراتي وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على المحتوى الثري الذي يتم تقديمه للمتابعين».

احترافية

وستتميز التغطية الإعلامية للحدث بتنوعها وشموليتها، إذ ستتضمن عرض العديد من التقارير المنتجة بالواقع الافتراضي والمعزز وميدانياً، بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك مداخلات ومقابلات مباشرة من ولاية فلوريدا الأميركية، سيتم من خلالها نقل خطوات تحضير الرواد لرحلة طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، ومتابعة ارتدائهم بدلات رواد الفضاء، ووصولهم إلى مركز جون كينيدي، ودخولهم المركبة الفضائية «سبيس إكس دراغون انديفور»، فيما سيكون هناك بث مباشر من غرفة التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.

استوديوهات متعددة

وتم تخصيص استوديوهات لنقل الحدث التاريخي، تتضمن الاستوديو الرئيس في مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى استوديو المقابلات في المركز الإعلامي بمركز جون كينيدي للفضاء في فلوريدا، فضلاً عن استوديو المداخلات وضيوف وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أمام موقع الإطلاق، فيما من المقرر أن يتواجد مراسل داخل غرفة التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، لنقل أجواء الترقب بين المهندسين والحضور في المركز بمنطقة الخوانيج.

تقارير ميدانية

تشمل التغطية الإعلامية إنتاج تقارير ميدانية، تتضمن نشأة سلطان النيادي، وردود فعل الجامعات الأجنبية التي درس فيها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تدريباته التي استمرت خمس سنوات تحضيراً للمهمة، فضلاً عن تقارير تتناول «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، وتقارير معرفية أخرى، تم إنتاجها، تتميز بالإبهار في العرض.

وتتجه أنظار الإمارات والعالم العربي صباح اليوم إلى قاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء، لتترقب عملية إطلاق المركبة الفضائية «سبيس إكس دراغون انديفور»، التي يحملها الصاروخ «فالكون 9»، وعلى متنها سلطان النيادي، أول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة طويلة الأمد، تصل إلى ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.