الامارات | «عرض المدينة» ينطلق اليوم في «مساحة المشروع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي أن مساحة المشروع ستشهد اليوم افتتاح «عرض المدينة» للفنانة ساندرا بيترز، الرئيس المشارك لبرنامج جامعة نيويورك أبوظبي للفنون وتاريخ الفن.

ويمثل «عرض المدينة» الذي يستمر حتى 12 مارس المقبل منصة عرض مؤقتة تظهر أعمالاً تركيبية معلقة تحمل عنوان «وسط المدينة.. وحدات رحّالة»، وتشمل الصور والنصوص وعينات المواد المستخدمة بالمشروع العلاقة بين الهندسة المعمارية والأماكن العامة في الإمارات.

وتعمل ساندرا بيترز في تدريس تخصصات الفن وتاريخه منذ عام 2014، وتعددت مشاركاتها في معارض فنية عالمية شملت أوروبا والولايات المتحدة ودولة الإمارات، بما فيها معرض «مكعب مكشوف (منظر أرضي)» في لوس أنجلوس و«صندوق باندورا» في مساحة المشروع بجامعة نيويورك أبوظبي.

وتتخذ مساحة المشروع من مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، ويقوم بدعمها طاقم من المختصين المؤهلين في المتاحف من رواق الفن، وهي صالة غير تجارية مخصصة لعرض مشاريع أفراد المجتمع في أبوظبي. وتمنح مساحة المشروع الأولوية للمعارض من داخل الوسط الأكاديمي، بما في ذلك مهرجان مشاريع التخرج «كابستون» السنوي، والمعارض التي تنظمها هيئة التدريس، والمشاريع التجريبية، وأعمال الفنانين الناشئين الإقليميين.