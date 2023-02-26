كيف أبلغ عن التنمر؟.. «رقمين احفظهما جيدا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيف أبلغ عن التنمر؟.. سؤال قد يدور في أذهان العديد من الأشخاص، وأولياء أمور الطلاب الذين يتعرضون بشكل يومي ومستمر لوقائع تنمر، سواء التنمر على مظهرهم، أو المستوى المادي، والاجتماعي، أو حتى التنمر على المرض ولون البشرة، ومظهر الشعر، وغيرها الكثير من صور التنمر الذي يتعرض له الكثير، وخاصة الأطفال فيما بينهم، تحت بند «الهزار» دون النظر لمشكلات التنمر، وعواقبه الوخيمة على نفسية المتنمر به.

كيف أبلغ عن التنمر؟

ولأن الأمر ليس هينًا، كانت الدولة شرعت بالفعل عقوبة للتنمر، لردع الأمر، وتشجيع ضحاياه على التبليغ وعدم ترك حقوقهم مسلوبة دون استردادها بالقانون.

الاتصال بخط نجدة الطفل للإبلاغ عن التنمر

وكانت «يونيسف مصر»، أوضحت من أنه في حالة أن يشعر طالب في مدرسة أنه يتعرض للتنمر أو في حال عجز ولي أمر عن كيفية التصرف مع تعرض أولاده لحالات تنمر في المدرسة، يمكنه على الفور الاتصال بخط نجدة الطفل لطلب المساعدة، من خلال الاتصال على الرقم 16000 هو خط تليفون تابع لـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة»، ويعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى الخاصة بتعرض الأطفال للخطر.

كما يمكن أيضًا إرسال الشكوى الخاصة بالتعرض للتنمر من خلال تطبيق «الواتس آب» على الرقم 01102121600.

عقوبة التنمر

وكان مجلس النواب، وافق نهائيا على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، إذ أصبحت عقوبة التنمر، هي الحبس من سنة إلى 5، والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت إحدى مواد القانون العقوبة لتصبح مدة الحبس لا تقل عن سنتين، والغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.