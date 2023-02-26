مَن هي خطيبة نجل محمد ثروت؟.. لاعبة منتخب مصر وساندته في مرضه النادر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كلمات مؤثرة ودعوات بالشفاء العاجل كتبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، معاناته الصحية، التي أجبرته على المكوث بالمستشفى إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي «متلازمة الميلر فيشر»، الذي هاجم جسده منذ أيام، ليبدأ معها رحلة طويلة من العلاج، وعلى الفور بات الرواد يتفاعلون مع مرض نجل محمد ثروت، مطالبين له بالدعاء والشفاء العاجل.

خطيبة نجل محمد ثروت تعلق على إصابته

لم يمر ساعات على منشور نجل محمد ثروت، المؤثرة إلا وعلقت خطيبته لمى الشبراوي، على الأمر من خلال الصفحة الشخصية على «فيسبوك»، قائلة «يعطي الله أقوى معاركه لأقوى جنوده».

وأرفقت «لمى» عدة صور تجمعها بـ أحمد ثروت داخل المستشفى، مطالبة له بالدعاء، قائلة: «اللهم إني أشهدك أننا راضون بكل قضائك وقدرك ونسألك العفو والرضا، وأن تلهمنا الصبر ولا تحمل بنا ما لا نعلم له تفسير ولا تبرير، واجعلنا ممن يحسنون الظن أنك على كل شيء قدير».

خطيبة أحمد ثروت ترافقه رحلة العلاج

تأتي كلمات لمى الشبراوي، خطيبة أحمد ثروت، بعدما وجه لها الشكر والامتنان على مساندتها ومرافقتها له برحلة العلاج، إذ نشر أحمد ثروت، منذ عدة أيام صورة خطيبته لمى وهي تجلس بجانبه في المستشفى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، مدونًا: «أفضل قضاء أوقات سيئة معك عن الأوقات الجيدة مع شخص آخر».

واسترد كلماته: «أفضل أن أكون بجانبك في العاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول».

من هي خطيبة نجل محمد ثروت؟

وعلى الفور بدأ البعض يبحثون عن خطيبة نجل محمد ثروت، التي ترافقه الرحلة الصعبة، خاصة وإن أخبار خطبتهما لم يمر عليها عام واحد، إلا وعادوا مُجددًا للمشهد إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها أحمد ثروت.

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن خطيبة نجل محمد ثروت.

- تُدعى لمى الشبراوي.

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- لاعبة كرة يد نسائية، بالنادي الأهلي.

- كابتن منتخب مصر كرة اليد.

- دشنت من قبل حملة تحت شعار «إحنا الأبطال» من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات.

- أحتفلت بخطبتها على أحمد ثروت في منتصف العام الماضي، بحضور بعض من نجوم الوسط الفني والأهل والأصدقاء.

- أهدى لها أحمد محمد ثروت، في الخطبة أغنية «وجودك فرق».