اختبار زيت الزيتون الأصلي بالملح.. 7 علامات فارقة لا تقع فيها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يلجأ العديد من الأشخاص لتجربة اختبار زيت الزيتون الأصلي بالملح، إذ إنه يعد واحدا من أنواع الزيوت الأساسية والرئيسية والمفيدة في نظامك الغذائي الصحي، كما إنه أحد أهم المكونات التي يمكن اختيارها في تحضير الوصفات الطبيعية لعلاج البشرة والشعر، وجعلهم أكثر صحة.

ويقع العديد من الأشخاص لشراء زيت زيتون مغشوش، وغير أصلي من بعض التجار، وأصحاب المحال المختلفة، إذ يفضل اختبار زيت الزيتون الأصلي بالملح، أو بأكثر من طريقة لضمان شراء الأصلي، وعدم الوقوع في الزيوت المغشوشة.

اختبار زيت الزيتون الأصلي بالملح

يعد اختبار زيت الزيتون الأصلي بالملح، أول اختبار تقوم به ربات المنازل، كما إنه يعد الاختبار الأسهل، خاصة أن الملح لا يذوب في زيت الزيتون، لذا يعتمد الكثير على هذه الطريقة، من خلال وضع ملعقة ملح في كوب زيت زيتون وتقليبها جيدا، والنظر لمدى إذابة الملح في الزيت من عدمه، لمعرفة مدى جودته.

طرق لاختبار زيت الزيتون الأصلي

وعلى الرغم من انتشار اختبار زيت الزيتون الأصلي بالملح، إلا أن البعض يجد إن الملح قد يذوب في بعض الأنواع، لذا قدمت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر مجموعتها الخاصة بالتوعية الغذائية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة طرق لاختبار زيت الزيتون الأصلي، وجاءت على النحو التالي:

الرائحة

تعد رائحة زيت الزيتون قوية جدًا، ويمكن تمييز الزيت من خلالها.

المذاق

يتميز زيت الزيتون الأصلي بمذاق قوي ومميز ويظل موجود لفترة طويلة دون تغير لاحتفاظه بقيمته الغذائية والفيتامينات الطبيعية.

الضوء

يمكن لأشعة الضوء المنبعثة من المصباح اختراق زجاجة الزيت الأصلي من أسفلها إلى أعلاها، على عكس المغشوش، ويمكن اختبار الأمر بتسليط أشعة ليزر.

التجمد

ضعي كمية من الزيت في الفريزر لمدة ساعتين، إذا تجمد وأصبح كتلة واحدة فهذا يعني أنه زيت أصلي، والعكس صحيح.

المرارة

يتميز زيت الزيتون الأصلي بمذاق أكثر مرارة.

درجة الحموضة

تعد درجة الحموضة القليلة التي لا تتعدى 1% علامة على جودة أنه زيت أصلي.