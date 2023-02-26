طريقة عمل مربى البرتقال.. «من غير مرارة وزي الجاهزة بالظبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات وخاصة ربات المنازل، عن طريقة عمل مربى البرتقال، إذ يتبقى في معظم المنازل حاليًا العديد من حبات البرتقال عقب انتهاء فصل الشتاء، إذ يكثر موسمه، ويعد فاكهة أساسية بكافة المنازل.

طريقة عمل مربى البرتقال

ويقدم «هُن» لربات المنازل خلال السطور التالية، طريقة عمل مربى البرتقال، لتحضيرها بكمية وفيرة وتكاليف قليلة، وفقًا للشيف وخبيرة الطهي نجلاء الشرشابي.

مقادير مربى البرتقال:

1 كيلو برتقال مقشر ومقطع شرائح رفيعة

½ كيلو سكر.

عدد 2 عبوة جيلي برتقال.

عصير ليمونة.

كوب عصير برتقال.

حبوب قرنفل حسب الرغبة.

طريقة عمل مربى البرتقال

في البداية، احضري شرائح البرتقال، وضعيها في بولة وضيفي لها السكر وعصير الليمون.

غطي البرتقال وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي الخليط عقب مرور الليلة، على النار ويقلب بملعقة خشبية.

اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتكثف ويقلب.

في الخطوة التالية، ضيفي الجيلي والقرنفل، ويقلب مع البرتقال.

ترفع المربى من النار وتترك تبرد.

ضعي المربى في برطمان محكم الغلق.

احفظي مربى البرتقال في الثلاجة حتى تتماسك وتقدم.

طريقة عمل مربى البرتقال

إليكِ طريقة عمل مربى البرتقال، بدون مرارة، وفقا لموقع «Mon petit four».

مكونات مربى البرتقال:

- حبتان برتقال.

- كوبان سكر أبيض.

-نصف ليمونة

-ربع ملعقة قرفة مطحونة

طريقة عمل مربى البرتقال

في البداية، قشري البرتقال، وقطعي قشره لشرائح طولية ورفيعة.

زيلي الجزء الأبيض من البرتقال، وتخلصي من البذور

احضري وعاء على النار، وضعي كوبين من الماء حتى الغليان، ثم ضيفي قشر البرتقال واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق

صفي الماء من القشر، واملئيه بكوبين ماء مره أخرى، واتركيه 10 دقائق أخرى يغلي

قومي بتصفية الماء من القشر مجددًا، وضيفي له كوبين السكر، مع كوبين ماء نقي وعصير الليمون.

اتركيهم على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة 40 دقيقة حتى سنضج الخليط.

انتظري حتى تصبح المربى جاهزة، وضيفي لها القرفة، واسكبيها في كوب أو برطمان واتركيها لتبرد.