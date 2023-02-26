3 أمراض مناعية تهاجم الجسم بشكل مفاجئ.. أُصيب بأحدها نجل الفنان محمد ثروت

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض مناعي نادر أُصيب به المخرج الشاب أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، وهو ما كشف عنه والده مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موضحًا أنّ نجله تعرض لوعكة صحية مفاجئة، إذ تم تشخصيه بـ«متلازمة الميلر فيشر»، أحد الأمراض المناعية التي تهاجم الجهاز العصبي، وتمنع الجسم من الحركة التامة.

ما هو مرض نجل محمد ثروت؟

وفق تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن متلازمة ميلر فيشر التي أُصيب بها نجل الفنان محمد ثروت، هي عبارة عن مرض عصبي نادر جدًا مرتبط بمتلازمة غيلان باريه (GBS)، وتعتبر متلازمة «غيان- باريه» من الحالات المرضية النادرة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي للشخص الأعصاب المحيطية، ويُصاب به الأكثر شيوعا لدى البالغين والذكور، وتعد متلازمة ميلر فيشر، نوع من متلازمة غيلان باريه، لكنها أكثر ندرة، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وعلى غرار متلازمة ميلر فيشر، تتعدد أنواع الأمراض المناعية التي قد تصيب الأشخاص، وتسبب لهم صعوبة في الحركة، وتتطلب سرعة التدخل الطبي، حسبما كشف مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، والمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة.

أمراض مناعية تسبب صعوبة الحركة

1- رقص سيدنهام

مرض رقص سيدنهام يعد اضطرابا عصبيا نادرا، يتميز بالرقص المفاجئ للجسم، وعادة ما يبدأ في مرحلة الطفولة، ويُعرف الرقص بأنه حركات عشوائية، مستمرة أثناء اليقظة، ولا إرادية تؤثر على الجسم بأكمله، ويشمل هذا غالبًا الوجه واللسان، وعادة ما تكون الأعراض في الذراعين والساقين أسوأ في جانب واحد من الجسم.

وقد تشمل الأعراض الإضافية لرقص سيدنهام تداخل الكلام، وصعوبة الحفاظ على قبضة يد ثابتة، ويحدث أيضًا القلق والحزن وعدم الانتباه والوسواس القهري والأفكار والسلوكيات.

2- مرض باركنسون «الشلل الرعاش»

يعرف مرض باركنسون بـ«الشلل الرعاش»، وهو عبارة عن حالة تنكسية في الدماغ ترتبط بأعراض حركية بما فيها، الحركة البطيئة والرعشة والتصلب وعدم التوازن، إضافة إلى مضاعفات أخرى، بما في ذلك الضعف الإدراكي واضطرابات الصحة العقلية واضطرابات النوم والألم والاضطرابات الحسية.

ووفق منظمة الصحة العالمية، تتزايد حالات الإعاقة والوفاة بسبب مرض باركنسون عالميًا على نحو أسرع من أي اضطراب عصبي آخر.

3- الرمع العضلي

الرمع العضلي هو المصطلح المستخدم لوصف الرجفة المفاجئة اللاإرادية التي تصيب العضلات، وهناك نوعان من الإصابة هي، الرمع العضلي الإيجابي أو ارتخاء العضلات «الرمع العضلي السلبي»، وفي هذا المرض لا يمكن التحكم في ارتعاش العضلات من قبل الشخص الذي يعاني منها، وقد تحدث هزات الرمع العضلي بشكل متكرر أو عدة مرات في الدقيقة، وتحدث أحيانًا استجابة لحدث خارجي أو عندما يحاول الشخص القيام بحركة.

طبيبة تكشف عن سبب حدوث الأمراض المناعية

وبدورها أوضحت الدكتورة سماح البكري، استشاري أمراض الباطنة والروماتويد، خلال استضافتها في برنامج «الحكيم في بيتك»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، أنّ أمراض المناعة تحدث نتيجة وجود خلل في جزء ما من الجهاز المناعي، وليست ضعف جهاز المناعة بأكمله كما يظن الكثيرين، وهذا الأمر يتعلق بالجينات الخاصة بالشخص.

وتابعت «البكري» أنّه عند حدوث خلل ما في الجهاز المناعي، يبدأ في مهاجمة بعض أجزاء الجسم، بدلًا من مهاجمة الأجسام الغريبة، وتختلف الإصابة من حالة لأخرى حسب جينات المريض.