حالة نادرة لأمريكية تلد توأمين من نوع خاص.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحالات النادرة بين البشر من أكثر الأشياء التي تستدعي التأمل، وعلى الرغم من التطور الطبي الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة، لا يزال هناك العديد من الحالات غير المتكررة ومنها حالات الولادة النادرة والأكثر خطورة بين الحين والآخر، وفي واقعة نادرة الحدوث، أنجبت الأمريكية، تُدعى «بريتني ألبا»، توأما متماثلا، ولكن من نوع نادر، إذ اشتركا في نفس المشيمة والكيس الأمينوسي وبحبلين سريين منفصلين، وهي واحدة من الحالات النادرة للغاية، وتمثل 1 بالمئة فقط من جميع المواليد في الولايات المتحدة، كما إنه قد يتسبب في مضاعفات ومخاطر عالية على الأم والأجنة.

الحالة الصحية للأم قبل الولادة النادرة

وبحسب ما ذكره «سكاي نيوز»، فإن الأطباء وجدوا ارتفاع المخاطر الكثيرة المرتبطة بالحالة النادرة، ليقرروا على الفور اللجوء إلى العملية القيصرية، حفاظًا على صحة الأجنة والأم.

وفي بيان رسمي للمستشفى عن حالة الأم النادرة، بولادة توأم بحبلين سريين منفصلين، أكدت أن الفريق أجرى رعاية مستمرة قبل الولادة، بما في ذلك مراقبة الأجنة عدة مرات في اليوم للتأكد من بقائهما على قيد الحياة وفي حالة جيدة.

التوأم في خطر بسبب هذا النوع من الحمل

ومن جانبها، قالت الطبيبة راشيل سينكي، الأخصائية في الأمراض النسائية والتوليد «هذا النوع من الحمل يعرض التوائم للخطر، بسبب وجود فرص لتشابك الحبال السرية، إلا أن ألبا تمكنت من مواجهة كل الصعاب».

الجدير بالذكر، أن ألبا السيدة الأمريكية، كان سبق لها إنجاب توأمين صبي وفتاة، من قبل يدعيا لوكا وليفي.