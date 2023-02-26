شاب يتعرض لموقف محرج في زفافه.. صديقاته السابقات حضرن وكشفن أمره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غرار فيلم «الزوجة 13» تعرض شاب صيني لموقف محرج في حفل زفافه، بعدما تسببن صديقاته السابقات في إفساد خطط اليوم المميز، وحضورهن حاملات لافتة احتجاجية، وهو ما تسبب في شعوره بالصدمة والغضب من التصرف في آن واحد.

إفساد زفاف الشاب الصيني

وحسب صحيفة «تايمز» الهندية، فإن الشاب الصيني أُصيب بالصدمة البالغة، عقب ظهور صديقاته السابقات العشرة للكشف عن تعدد علاقاته العاطفية أمام عروسه وجميع الحضور، بحملهن لافتة احتجاجية دُون عليها «نحن فريق صديقات تشين السابقات، اليوم سندمرك».

وذكرت التقارير أنّ العريس الصيني يدعى «تشين»، وينحدر من مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، وظهر في أحد مقاطع الفيديو التي لاقت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، وتبدو عليه علامات الصدمة بعد الحضور المفاجىء لصديقاته السابقات في حفل زفافه، وهن يكشفن عن تعدد علاقاته العاطفية.

شعور العروس بالغضب

وتسبب الموقف المحرج الذي تعرض له «تشين» في شعور عروسه وعائلتها بالغضب والصدمة أيضًا، وقرروا الانسحاب من الحفل.

وسرعان ما اعترف الشاب الصيني بتعدد علاقاته العاطفية مسبقًا، معترفًا بأنه كان غير ناضجا وسيئًا في الماضي، ونصح الشباب الآخرين بأن يكونوا عادلين مع شركاء حياتهم، لأن الماضي دائمًا ما يعود.

وفي عدة دقائق، لاقى مقطع الفيديو الذي وثق لحظة صدمة العريس، انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اتفق البعض على موقف الفتيات، فيما هاجمهم آخرون لما فعلوه من فعل محرج.