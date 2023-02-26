4 معتقدات خاطئة عند العناية بالرضع.. «الاستحمام يوميا وتعقيم الببرونة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

استقبال المولود الأول في العائلة يخلق حالة من الفرحة الكبيرة التي تملأ أرجاء المنزل، وللحرص على العناية بالرضيع، تقوم بعض الأمهات الجدد ببعض الأمور الخاطئة دون قصد، لإنعدام الخبرة الكافية بكيفية الاهتمام بالصغير، وهو ما يخلق بعض المشكلات مع مرور الوقت.

وفي السطور القادمة، نكشف عن بعض المعتقدات الخاطئة، التي تقوم بها الأمهات الجدد للعناية برضيعها الأول، حسب ما نشر موقع «parents» العالمي.

1- الرضيع يحتاج للاستحمام يوميا

من أبرز الأمور الخاطئة هو الاعتقاد بأن الرضيع بحاجة إلى الاستحمام كل يوم، تجنبًا لظهور روائح كريهة، لكن هذا غير صحيح لأنه عكس البالغين، فهو يحتاج إلى الاستحمام على الأقل مرة كل يومين.

2- منع طفلك من الوقوف قبل تعلم المشي

تأتي بعض المعتقدات أن وقوف رضيعك قبل وصوله السن الطبيعي للمشي، يسبب انحناء أرجله، لكن الخبراء أكدوا عدم صحة الأمر، لأن هذه الخطوة تحفز نموه بشكل كبير.

3- حمل الطفل عند البكاء سيعتاد عليه

فيما بعد عند حملك لرضيعك وقت بكائه، سيعتاد على ذلك بمرور الوقت، وسيتسبب ذلك في مشكلة لكي، لكن الأمر عكس ذلك، فالرضع بعد شهرهم الرابع يحتاجون إلى حضن أبائهم للشعور بحبهم ورعايتهم له.

4- الحرص على تعقيم «البيبرونة»

دائمًا تحتاج «البيبرونة» إلى التعقيم كل مرة عند استخدامها، لكن هذا غير صحيح فبعد المرة الأولى تحتاج فقط إلى غسلها بالماء والصابون فقط، وليس تعقيمها بالمياه الساخنة، حيث أنها تكون بحاجة إلى غسلها من الجراثيم.