الامارات | أسباب ضوضاء الأمعاء.. ومتى تستدعي استشارة الطبيب؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي بأن ضوضاء الأمعاء تعد - في الغالب - طبيعية تماماً، وجزءاً من عملية الهضم.

وأشارت إلى أنها تحدث بسبب تكوّن الغازات في البطن، بعد تناول أطعمة معينة مثل البقوليات والبصل والثوم والكرنب والمشروبات الغازية والفاكهة غير الناضجة وكمية كبيرة من الطعام النيء والفلفل الحار.

وأضافت الجمعية أن ضوضاء الأمعاء تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن والتقلصات والإمساك/الإسهال والغثيان ووجود دم في البراز.

وقد ترجع ضوضاء الأمعاء حينئذ إلى أسباب عدة تشمل عدم تحمل أغذية معينة مثل سكر الحليب (اللاكتوز) أو سكر الفاكهة (الفركتوز) أو القمح، أو القولون العصبي.