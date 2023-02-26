10 صور لـ دكتورة هاجر بطلة مسلسل بالطو مع والدها محمود الجندي.. شقاوة من الطفولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«دكتورة هاجر مسلسل بالطو»، اسم الشخصية التي ظهرت بها الفنانة الشابة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، في المسلسل الكوميدي «بالطو»، الذي يُعرض حاليًا، مع تحقيقه حالة من ردود الأفعال الإيجابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يشارك في بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم الفنان الصاعد عصام عمر، الذي يجسد دور البطولة.

وخلال العمل نجحت الفنانة الشابة مريم الجندي، في تجسيد شخصية الصيدلانية الشابة خفيفة الظل، وهو ما أدى إلى تعدد عمليات البحث عن صاحبة دور«دكتورة هاجر مسلسل بالطو» مؤخرًا.

صور جمعت مريم الجندي بوالدها

ودائمًا ما تحرص الفنانة الشابة مريم الجندي على نشر عدد من الصور التي تجمعها بوالدها الفنان الراحل محمود الجندي، مع تدوينها الرسائل المؤثرة عليها.

ومؤخرًا، نشرت مريم الجندي صورة نادرة من طفولتها جمعتها بوالدها، وحرصت على نعيه في ذكرى وفاته، مدونة عليها «الوقت مطلعش بينسي ولا بيقلل الزعل زي ما بيقولوا، بالعكس مع الوقت بتوحشني أكتر ومع الوقت بحتاجك أكتر، الله يرحمك ويغفرلك».

كما نشرت الفنانة الشابة عدد من الصور النادرة التي جمعتها بوالدها محمود الجندي في مراحل حياتها المختلفة، بداية من الطفولة وصولًا بمرحلة التخرج في المرحلة الجامعية، وحتى الظهور معه خلف كواليس أعماله الفنية.

معلومات عن صاحبة دور «دكتورة هاجر مسلسل بالطو»

ويستعرض «هُن» أبرز المعلومات عن الفنانة مريم الجندي صاحبة شخصية معلومات عن صاحبة دور «دكتورة هاجر في مسلسل بالطو» على النحو التالي:

- ابنة الفنان الراحل محمود الجندي من زوجته الأولى السيدة «ضحى حسن»، التي توفت في حريق اندلع في مسكن الزوجية.

- قدمت عدة أدوار ما بين الغناء والتمثيل والاستعراضات.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية ما بين الدراما والمسرح، من أبرزها «الاختيار»، و«الآنسة فرح».

- تقدم عدد من الفيديوهات الغنائية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

- شاركت في عدد من الأعمال الاستعراضية في دار الأوبرا المصرية.

- في العام 2019، حصلت مريم الجندي على تكريم خاص لوالدها، خلال فعاليات افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى في دورته الـ12.

- يعد المخرج أحمد جلال من الداعمين الأوائل لها.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» 22 ألف شخص.